Judoda 10 aylık kamp dönemi

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ANKARA (AA) - Büyük Erkekler Judo Milli Takımı, Ankara'da 10 ay kamp yapacak.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) bu ay çalışmalara başlayan milli takımda 40 sporcu bulunuyor. Milliler, ekim ayı sonuna kadar başkentte çalışmalarını sürdürecek.

Milli sporcular kamp dönemi içinde Avrupa kupası, grand slam müsabakaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile İslam Oyunları'nda mücadele edecek.

Judo Büyük Erkekler Milli Takım Antrenörü Özgür Yılmaz, AA muhabirine, Erzurum'da kondisyon kampını tamamladıktan sonra Ankara'da kamp çalışmalarına başladıklarını söyledi.

TOHM'da toplandıklarını ve sene boyunca da burada kalacaklarını anlatan Yılmaz, "Erzurum'da kondisyon kampıyla çalışmalara başladık. Ekim ayı sonuna kadar da Ankara TOHM'da kampımız sürecek. 40 sporcumuz burada olacak. Şu anda 11 sporcu Avusturya'da ortak çalışma kampında. Organizasyonlar oldukça gidenler gidecek, kalanlar burada devam edecek." diye konuştu.

Kampın ilk aşamasının 17 Nisan'da sona ereceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir hafta boşluk vereceğiz. Tekrar toplanıp Dünya Şampiyonası'na kadar devam edeceğiz. Büyük erkekler ve ümit milli takımdan bazı sporcular da burada. Büyüklerde derece yakalayan ümit milli sporcuları da bu kampa aldık. Gelecek için madalya umudumuz olan çocukları antrenmanlara alıyoruz. Yurt dışı müsabakalara katılmayacaklar. Yurt dışındaki ortak kamplara katılacaklar. Avrupa ve dünyada gençlerde ve ümitlerde madalya bekliyoruz."





- Milli takımı zorlu turnuvalar bekliyor

Yılmaz, sporcuların önlerinde birbirinden zorlu turnuvaların bulunduğunu ifade etti.

Sporcuları sürekli kampta tutacaklarını anlatan Yılmaz, "Kamptaki sporcularımız, Avrupa kupası, grand slam müsabakaları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile İslam Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Japonya'daki ortak çalışma kampına katılacağız. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu." şeklinde konuştu.

Özgür Yılmaz, iyi bir hazırlık döneminden sonra Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya beklediklerine dikkati çekerek, "4 sporcumuz takımda süreklilik arz eden isimler. Onların altında gençlerin de yetişmesini bekliyoruz. Sürekli kamp dönemi, daha öncesinde hiç yaşanmadı. Bu bir ilk olacak. Eskiden turnuvalardan dönünce herkes ayrılıyordu, şimdi ise öyle değil." ifadelerini kullandı.





- 15 yaşında milli takımda

Büyük Erkekler Milli Takım kampında, 2 kez Balkan şampiyonu olan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salih Yıldız da yer alıyor.

Salih Yıldız, 2011 yılında judoya başladığını belirterek, "60 kiloda mücadele ediyorum. 2 kez Balkan şampiyonu oldum. Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğum için büyükler kampına çağrıldım." dedi.

Büyüklerle çalışmanın kendisine güven verdiğini dile getiren Salih, "Milli takım adına güzel işler yapmaya çalışıyoruz. 2020 yılında Tokyo'da gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alacağım." diye konuştu.

Judoyu çok sevdiği için bu spora başladığını belirten Salih, "Ağabeyim de eski bir judocu ancak şu anda bıraktı, yapmıyor. Amcamın çocukları da judocu. Judo, bizim ailede sülaleden gelen bir spor. Onları örnek alarak bugünlere geldim." ifadelerini kullandı.