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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da şüpheli ölüm

13 Ocak 2017 Cuma, 10:13

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hastaneye gitmek için evden çıkan bir engelli, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan engelli Mehmet Özkaya (49), dün hastaneye gitmek üzere evinden aracıyla çıktı.

Daha sonra Özkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Özkaya'nın hastaneye giderken geçebileceği yerlerde arama yapan ekipler, Özkaya'nın bastonlarını gece saatlerinde Çarksuyu Köprüsü'nün kenarında buldu.

Bunun üzerine çevrede arama yapan ekipler, Özkaya'nın cesedini bastonların bulunduğu yerden 200 metre ileride suyun içinde buldu.

Özkaya'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Özkaya'nın aracı, Ferizli İlçe Hastanesi otoparkında bulundu.


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