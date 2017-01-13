Geçen yıl bandrol satışı 400 milyonu aştı

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ANKARA (AA) - Edebi eserlerden eğitime, sinemadan müzik eserlerine bandrol ve tescil istatistiklerine ulaşımı kolaylaştıran yeni sistemin ilk sonuçlarına göre, 2016'da 404 milyon 129 bin 293 bandrol satışı gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin kültürel yaşamının önemli göstergelerinden bandrol satış rakamları ile tescil sayıları ilk kez ortak bir veri tabanına taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2015-2016 bandrol ve tescil istatistiklerine göre en yüksek artış süreli olmayan yayınlarda yaşandı.

Edebi eserlerden eğitime, sinemadan müzik eserlerine bandrol ve tescil istatistiklerine ulaşımı kolaylaştıran sistemin ilk sonuçlarına göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı 2015'te 384 milyon 54 bin 363 iken, 2016'da yüzde 5,2 artışla 404 milyon 129 bin 293'e ulaştı.

2016'da eğitim alanında 34 bin 409 yayına 224 milyon 968 bin 715 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisindeki 27 bin 595 yayına 65 milyon 234 bin 178, inanç kategorisindeki 6 bin 121 yayına 50 milyon 454 bin 835, çocuk-gençlik kategorisindeki 8 bin 557 yayına 32 milyon 459 bin 781, yetişkin kurgu kategorisindeki 7 bin 908 yayına 20 milyon 226 bin 792, ithal kategorisindeki 111 bin 522 yayına 5 milyon 787 bin 664 ve akademik alandaki 4 bin 426 yayına ise 4 milyon 997 bin 328 adet bandrol satışı yapıldı.

Toplam bandrol satışı ise 200 bin 538 yayında 404 milyon 129 bin 293 olarak gerçekleşti. Eser türlerine göre 2015-2016 yılları arasında en çok artış eğitim kategorisindeki yayınlarda yaşandı.

- Sinema ve müzik sektöründeki tescil sayılarında azalma oldu

Sinema ve müzik eserleri bandrol sayılarında, eserlerin dijital yollardan satışı ve yayınının yaygınlaşması nedeniyle düşüş meydana geldi.

2016 yılında, bir önceki yıla oranla sinema ve müzik eserlerinin tescil sayılarında yaşanan yüzde 21,86 azalma ile bandrol satışındaki yüzde 24 düşüş, sektörün karşı karşıya olduğu dijital tehdide bir kez daha dikkati çekti.

Sinema alanında geçen yıl 904 tescil işlemi gerçekleştirilirken, 2 milyon 337 bin 384 bandrol satıldı.

Ayrıca 2016 yılında müzik alanında 2 bin 253 eser tescil edilirken, 6 milyon 349 bin 478 bandrol satışı yapıldı. Oyun alanında da bu rakamlar 94 tescil, 703 bin 102 bandrol satışı olarak gerçekleşti.

Sinema ve müzik eserlerinde 2015 yılında 4 bin 161 tescil, 12 milyon 357 bin 34 bandrol satışı yapılırken, 2016 yılında ise 3 bin 251 tescil, 9 milyon 389 bin 962 bandrol satışı gerçekleştirildi.

- Geçen yıl 262 milyon eğitim yayını basıldı

2015 yılında 724 olarak gerçekleşen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi, 2016 yılında yüzde 2,7 oranında azalarak 704 olarak gerçekleşti.

İsteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde yüzde 43 artışla güzel sanat eserleri öne çıktı. Geçen yıl, 157 güzel sanat eseri tescil edilirken, 237 bilgisayar programı, 297 ilim edebiyat eseri ve 13 musiki eserinin tescili yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının bandrol muafiyetine tabi eğitim yayınları, 2015-2016 verilerine göre yüzde 11,1 arttı. İstatistiklere göre, 2015'da 236 milyon 699 bin 891 adet, 2016'da ise 262 milyon 836 bin 286 adet eğitim yayını basıldı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığınca, bandrol muafiyeti kapsamında 2015 yılında 9 milyon 735 bin 96 adet, 2016 yılında ise 7 milyon 395 bin 236 adet basım yapıldı.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar da bandrol muafiyeti kapsamında yer aldı.

Bu kapsamdaki süreli olmayan yayınlar kategorisinde, zorunlu bandrol uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığının bandrol muafiyetine tabi eğitim yayınları ve Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığının bandrol muafiyetine tabi eğitim yayınları dahil olmak üzere, 2015 yılında 630 milyon 489 bin 350 adet basım gerçekleşirken, 2016 yılında yüzde 6,95 artışla önceki yıldan 43 milyon 871 bin 465 adet daha fazla baskı yapıldı. Geçen yıl bu rakam 674 milyon 360 bin 815 olarak gerçekleşti.

