Adana merkezli uyuşturucu operasyonu

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ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu temin ettiği ve sattığı öne sürülenlere yönelik Adana merkezli Diyarbakır, Mersin, Bitlis, Antalya, İstanbul ve Erzincan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ve polis araçlarıyla Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Özel harekat ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 1 ton 200 kilogram kubar ve toz esrar, 6 pompalı av tüfeği ve 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait fişekler ele geçirilmişti.



