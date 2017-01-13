"Esnaf sicil affı bekliyor"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sicil affı düzenlemesinin hayata geçirilmesinin esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacağını belirterek, "Esnafımızın gözü kulağı Mecliste." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın sicil affını kapsayan düzenlemenin TBMM'den geçerek yasalaşmasını beklediğini vurguladı.
Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesinin esnafı ve pi̇yasaları rahatlatacağını ifade eden Palandöken, "Esnafımızın gözü kulağı Mecliste. Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylama öncesi TBMM'de kaldığı yerden görüşülmesine devam edilerek sonlandırılacak. Esnafımız merak etmesin konunun yakından takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.