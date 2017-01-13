Japonya Başbakanı Filipinler gezisini tamamladı

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ZAMBOANGA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Asya turu çerçevesinde geldiği Filipinler'deki iki gün süren temaslarını tamamladı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Abe, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte göreve geldiğinden bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı lider oldu.

Şinzo Abe ve eşi Akie Abe'yi, başkent Manila'da Dışişleri Bakanı Perfecto Yasay karşıladı.

Abe, Duterte ile görüşmesinde, Japonya'nın Filipinler'e gelecek 5 yıl için 8,7 milyar dolar değerinde kalkınma yardımı sağlama, ayrıca hız teknesi ve terörle mücadele ekipmanları yardımı yapma sözü verdi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Filipinler'e yapılacak bu yenilikçi yatırımlarla bölgemizdeki suların güvenliğini sağlamak için hukukun üstünlüğünü geliştirme çabalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Abe ve Duterte bu sabah Duterte'nin memleketi olan Davao kentinde birlikte kahvaltı ettikten sonra Japon Başbakan, Avustralya'nın Sidney kentine gitmek üzere Filipinler'den ayrıldı.

Japonya Başbakanı Abe, Asya turu kapsamında Filipinler ve Avustralya'nın ardından Endonezya ve Vietnam'ı ziyaret edecek.

Bu resmi ziyaretlerin başlıca amacının, Çin'in bölge sularında tartışmalı girişimleri ve mülkiyet iddiaları konusunda güvenlik işbirliğini geliştirmek olduğu biliniyor.

Ekim ayında Duterte, Japonya ziyareti çerçevesinde Başbakan Şinzo Abe ile görüşmüştü. Görüşmede, Duterte ve Abe, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarına karşı ortak görüşe sahip olduklarını ifade etmişti.

Görüşme sonunda Japon yetkililer, Filipinler'in Mindanao adasına tarım alanında 47,3 milyon dolarlık yatırım yapılacağını bildirmişti.

Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Bölge üzerinden yapılan gemi taşımacılığıyla dünya genelinde her yıl yaklaşık 5 trilyon dolarlık ticaret gerçekleşiyor.







