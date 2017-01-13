Dondurucu soğukta mandaların beslenmesi görüntülendi

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VAN (AA) - Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü Çayı'na gelen mandaların dondurucu soğukta çaydaki otlarla beslenmelerini görüntüledi.

Ceylan ve ekibi, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece ölçüldüğü ilçede, Muradiye Şelalesi'ni besleyen kollardan biri olan Kaz Gölü Çayı'na geldi.

Burada çaydaki otlarla beslenen mandaları görüntüleyen Ceylan ve ekibi, bölgede bir süre araştırma yaptı.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çayda, doğada benzerine çok az rastlanan bir olayı görüntülediklerini söyledi.

Çayın dip yapısının yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu anlatan Ceylan, şunları söyledi:

"Kaz Gölü Çayı'nın büyük bir bölümü kışın buz tutmasına rağmen bazı bölgeleri ince bir buz tabakasıyla kaplı. Bölgede hayvancılık yoğun olduğu için bu çaydan özellikle mandalar faydalanıyor. Hayvanlar içgüdüleriyle çoban olmaksızın çaya gelip, zaman zaman buzu kırarak nehir tabanından yükselen taze otlarla günlük beslenmelerini tamamlıyorlar. Bu yaşamı en sadeliğiyle görüntülediğimiz ve bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz.”

Ceylan, göl ve çevresinin fotoğraf tutkunlarına pek çok imkan sunduğunu dile getirdi.

























