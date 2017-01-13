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Rize'deki FETÖ/PDY operasyonu

13 Ocak 2017 Cuma, 10:48

RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "Bylock" kullandıkları iddia edilen 2 eski komiser yardımcısı tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen komiser yardımcıları H.G. ve C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.G. ve C.K, savcılıktaki sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların örgütün şifreli iletişim ağı olan "Bylock" kullandıkları ifade edildi.

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