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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "(Döviz kurundaki artış) Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok."

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