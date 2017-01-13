Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Adana Demirspor'dan Tevfik Köse'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemindeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu anlamda forvet ihtiyaçlarını tecrübeli bir isimle gidermek istediklerini anlatan Açıkgöz, "Alternatifler arasındaki Tevfik Köse ile temasa geçtik ve anlaşma sağladık. Tevfik'i, kulübünden sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak kadromuza kattık." diye konuştu.

Tevfik, sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 10 lig maçında görev alıp 3 gol kaydetmişti.