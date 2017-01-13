Eximbank'ın sermayesi 10 milyar liraya çıkarılacak

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ANKARA (AA) - Türk Eximbank'ın mevcut durumda 3,7 milyar lira ve tamamı ödenmiş olan sermayesinin 10 milyar liraya yükseltileceği belirtildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın Olağanüstü Genel Kurulunun gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sermaye artırımlarını kolaylaştıracak kayıtlı sermaye sistemine geçilen genel kurulda, bankanın kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar liraya çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Bankanın mevcut durumda 3,7 milyar lira ve tamamı ödenmiş olan sermayesinin, gelecek dönemde 10 milyar liraya yükseltileceği bildirildi.

Türk Eximbank tarafından geçen yıl ihracatçılara sağlanan toplam finansman desteğinin 32,9 milyar dolar olduğu, bu rakamın 2017 itibariyle yüzde 21 artırılarak 39,8 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu desteğin 25,7 milyar dolarlık kısmının nakdi kredi desteği şeklinde olması planlanıyor. Kredilerde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artış gerçekleştirilecek. Böylece sunulan toplam finansman desteğinin ihracatımızdaki payı yüzde 23’ten yüzde 26’ya kadar yükseltilecek. İhracat kredi sigortası faaliyetlerinin de yüzde 28 artırılarak 14,1 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Firmaların teminat mektupsuz kredi kullanabilmesinin önünü açacak, Afrika gibi riski yüksek olan ve bu nedenle reasüre edilemeyen projelerin Eximbank tarafından daha kolay sigortalanabilmesini sağlayacak düzenlemelere de gideceğiz."

İhracatçıların finansman açısından daha etkin araçlarla desteklenebilmesi yolunda kayda değer kararlar alındığı vurgulanarak, bu adımlarla Türk Eximbank’ın sermaye yapısının daha da güçlendirileceği ve ihracatçıların artan lira kredi taleplerinin karşılanabileceği ifade edildi.

Döviz kredilerinin kaynağını oluşturacak fonların, Merkez Bankası reeskont kaynağı kullanılarak ve uluslararası piyasalardan borçlanarak temin edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla 2017 içinde uluslararası piyasalarda tahvil ihracı, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşlardan borçlanma ve ayrıca sendikasyon kredileri temini yoluna gidilecek. Öte yandan, lira kredilerinin en önemli kaynağı ise Türk Eximbank’ın kendi sermayesi olacak. Bugüne kadar güçlü yapısı ve araçları vasıtasıyla ihracatçılarımıza destek olan Türk Eximbank, yeni yönetim kurulu ile çalışmalarına özveriyle devam edecek."

Türk Eximbank'ın yeni yönetim kurulunda, Osman Çelik, Adnan Yıldırım, İbrahim Şenel, Raci Kaya, Işınsu Kestelli, Mehmet Büyükekşi ve Gökhan Günay yer aldı.

