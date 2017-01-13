Samsun'da karbonmonoksit zehirlenmesi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Bahçelievler Mahallesi 312. Sokak'ta ikamet eden babası Bayram Varol'un evine (52) gelen oğlu Mustafa Varol, kapıyı çaldı. Kapının açılmaması, telefona da cevap verilmemesi üzerine eve giren oğlu, babası ve annesi Neziha Varol'u (50) hareketsiz yatarken buldu.
Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan muayenede, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bayram Varol'un belediyede memur olarak görev yaptığı, oğlunun da babasını işe götürmek amacıyla geldiği öğrenildi.