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Antalya'da "pazarcı cinayeti" davası

13 Ocak 2017 Cuma, 11:18

ANTALYA (AA) - Antalya'da, pazarcılık yapan dayısını internetten aldığı pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Kabaağaç (28), müştekiler Ahmet Kahya'nın eşi Minire Kahya, kızları Seher Esen, Selma Cingiz, Fatma Duran, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kabaağaç, savunmasında, dayısı Ahmet Kahya'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu öne sürdü.

Dayısı Kahya'nın "15 Temmuz günü göreceksiniz." gibi sözler mırıldandığını iddia eden Kabaağaç, "Darbe girişimi akşamı sinirlerim bozulduğu için erken uyudum. Sabah iş yerinden ustam aradı ve iş yapamayacaklarını ifade etti, nedenini sorduğumda ise darbe girişiminin gerçekleştiğini anlattı." dedi.

Bunun üzerine dayısının kendisini öldüreceğinden korktuğu için internetten pompalı tüfek aldığını anlatan Kabaağaç, bu silahla pazar yerine gittiğini ve 3 el ateş ederek dayısını öldürdüğünü söyledi.

Kahya'nın eşi Minire Kahya da olay günü her zaman yaptıkları gibi tarladan topladıkları ürünleri satmak için pazar yerine gittiklerini kaydetti.

Olay tarihinde eşiyle pazarda tezgah açtıkları sırada sanığın elinde pompalı tüfekle gelerek eşine 3 el ateş edip öldürdüğünü belirten Kahya, "Ben sadece elimi kaldırarak 'dur' işareti yapabildim. Eşim FETÖ'yü ne bilsin kardeşim. Sanıkla bu yönde herhangi bir konuşmamız olmadı, olay tarihinden önce sanıkla bir tartışmamız, konuşmamız, problemimiz olmadı." diye konuştu.

Müşteki Selma Cingiz ise babasının FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını, sanık ve ailesiyle aralarında hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın gözlem altına alınarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatriste sevkine karar verip, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

- Olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 21 Ekim 2016'da, pazarcılık yapan Ahmet Kahya, pazar yerinde pompalı tüfekle öldürülmüş, Ramazan Kabaağaç dayısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cinayet, Kahya'nın tezgahının karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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