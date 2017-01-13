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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf ...

13 Ocak 2017 Cuma, 11:20
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır."

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler.&quot;
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİMİ KOYMUYORUZ. TATİL TATİLDİR. ŞUBAT'TAN SONRA OKUL SÜRECİ BAŞLAYACAK. ÖĞRETMENLER O DERS SAATLERİ İÇERİSİNDE O GÜNLERDE KAYIPLARI TELAFİ EDECEKLER."

Bakan Zeybekci AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
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BAKAN ZEYBEKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (1)
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;Son çeyrekte ihracatın büyümeye katkı verdiğini göreceğiz. İç piyasayla ilgili içerideki tüketimle ilgili de olumlu katkının biraz daha arttığını, kamu yatırımlarıyla ilgili de son çeyrekteki olumlu etkinin biraz daha farklılaşacağını göreceğiz. Bütün bunları aldığımız zaman geçen yılın son çeyrek büyümesi istediğimiz seviyelerde olacaktır.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "SON ÇEYREKTE İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKI VERDİĞİNİ GÖRECEĞİZ. İÇ PİYASAYLA İLGİLİ İÇERİDEKİ TÜKETİMLE İLGİLİ DE OLUMLU KATKININ BİRAZ DAHA ARTTIĞINI, KAMU YATIRIMLARIYLA İLGİLİ DE SON ÇEYREKTEKİ OLUMLU ETKİNİN BİRAZ DAHA FARKLILAŞACAĞINI GÖRECEĞİZ. BÜTÜN BUNLARI ALDIĞIMIZ ZAMAN GEÇEN YILIN SON ÇEYREK BÜYÜMESİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYELERDE OLACAKTIR."
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;Türkiye asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyecektir. Şu andaki seviyenin en önemli etkilerinden birisi kurdaki oynaklıktan kaynaklanan geçici durum. Kur bunu bir kere yapar, devamlı böyle enflasyonu tetiklemez. Arttığı anda seviyeyle ilgili bir nokta oluşur, sonra baz etkisini yavaşça kaybeder ve tekrar istediğimiz yere doğru hızlıca gelir.”
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "TÜRKİYE ASLA 2 HANELİ ENFLASYON RAKAMI GÖRMEYECEKTİR. ŞU ANDAKİ SEVİYENİN EN ÖNEMLİ ETKİLERİNDEN BİRİSİ KURDAKİ OYNAKLIKTAN KAYNAKLANAN GEÇİCİ DURUM. KUR BUNU BİR KERE YAPAR, DEVAMLI BÖYLE ENFLASYONU TETİKLEMEZ. ARTTIĞI ANDA SEVİYEYLE İLGİLİ BİR NOKTA OLUŞUR, SONRA BAZ ETKİSİNİ YAVAŞÇA KAYBEDER VE TEKRAR İSTEDİĞİMİZ YERE DOĞRU HIZLICA GELİR.”
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "EĞİTİME DAİR GÜNCELLEME, YENİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZIN BİR SONUCU OLARAK TASLAK PROGRAMLARIMIZI ASKIYA ÇIKARIYORUZ. TASLAK PROGRAM GÖRÜŞLERE SUNULMAYA VE GÖRÜŞLER DOĞRULTUSUNDA İYİLEŞTİRMEYE HAZIR HALE GELDİ. KAMUOYUNUN KATKILARINI, PAYDAŞLARIMIZIN KATKILARINI ALACAĞIZ, ORTAK AKLIN SÜZGECİNDEN GEÇİREREK ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖNÜNE GETİRECEĞİZ. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN DE SINIFLARIMIZDA ÖĞRETMENLERİMİZ, BU ÇERÇEVELERE UYGUN OLARAK DERSLERİNİ YÜRÜTECEKLER."

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.”
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EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BU DALGALANMA VE SPEKÜLATİF HAREKETLERDEN ÜMİDİN KESİLMESİYLE TEKRAR TÜRK LİRASININ NORMAL SEYRİNE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ. (TÜRK LİRASININ NEGATİF AYRIŞMASI) BİTER, BİTMEMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;(Döviz kurundaki artış) Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok.&quot;
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EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "(DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ) MERKEZ BANKASINDA TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇİLEN BU SPEKÜLATİF YAKLAŞIMA KARŞI MÜDAHALE EDECEK GÜÇ VARDIR, ENSTRÜMANLAR VARDIR VE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE BUNLARIN GEREĞİNİ YAPABİLECEK DURUMDADIR. BUNUN TÜRKİYE İÇİN BİR RİSK OLUŞTURMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ ÇÜNKÜ GEREKÇESİ YOK."
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