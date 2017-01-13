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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Türkiye asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyecektir. Şu andaki seviyenin en önemli etkilerinden birisi kurdaki oynaklıktan kaynaklanan geçici durum. Kur bunu bir kere yapar, devamlı böyle enflasyonu tetiklemez. Arttığı anda seviyeyle ilgili bir nokta oluşur, sonra baz etkisini yavaşça kaybeder ve tekrar istediğimiz yere doğru hızlıca gelir.”

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