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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: "Son çeyrekte ihracatın büyümeye katkı verdiğini göreceğiz. İç piyasayla ilgili içerideki tüketimle ilgili de olumlu katkının biraz daha arttığını, kamu yatırımlarıyla ilgili de son çeyrekteki olumlu etkinin biraz daha farklılaşacağını göreceğiz. Bütün bunları aldığımız zaman geçen yılın son çeyrek büyümesi istediğimiz seviyelerde olacaktır."

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