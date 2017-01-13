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Yeni Adana Stadı'nın yapımı sürüyor

13 Ocak 2017 Cuma, 11:29
Yeni Adana Stadı'nın yapımı sürüyor


ADANA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatına 2014'te başlanan Yeni Adana Stadı'nda çalışmalar devam ediyor.

Yüzde 75'i tamamlanan 33 bin seyirci kapasiteli stadın, ağustos ayında hazır olması planlanıyor.

Sarıçam ilçesinde, yaklaşık 102 dönüm arazide 43 dönüm üzerine inşa edilen stat, UEFA ve FIFA kriterlerinde, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde yapılıyor. Statta, 300 işçi 24 saat esasına göre vardiyalı çalışıyor. Stat bünyesinde, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.

Mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğunun bulunacağı şekilde inşa edilen stat etrafında, bin 444 araçlık otopark bulunacak. 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer alacağı stattan, 46 branşta spor kulüpleri faydalanabilecek.

Statta, biri kadınlar için 11 mescit ve abdesthane de yer alıyor.

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Adana Stadı'nın 4'te 3'ünün tamamlandığını söyledi.

Stadın, mimarisi, konumu ve yapısıyla bulunduğu bölgeye değer katacağını anlatan Ataşbak, "Adana takımlarının kaliteli statlarda oynamasını arzu ediyoruz. Daha önce de belirtmiştim, stadımızın UEFA ve FIFA kriterlerine uygun olması, Adana'mızda milli maçlarımızın oynanabileceği yönünde beklenti oluşturuyor. İnşallah stadımız tamamlandığında hem kentteki futbol takımlarımızın maçlarında hem de oynanırsa milli maçlarımızda güzel sonuçlar alınmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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