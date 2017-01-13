Doğu Anadolu'da soğuk hava

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif, Erzincan ve Iğdır'da güney yönlerden zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 25, Ardahan'da 24, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Iğdır'da 11, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 2, Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Iğdır'da 4, Kars'ta 6, Ağrı'da 7 ve Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 49, Erzurum'da 29, Kars'ta 18, Ardahan'da 16, Iğdır'da 9 ve Erzincan'da 2 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



