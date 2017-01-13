Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 56-70 lira arasında işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|kg
|0,90
|0,90
|İrmik (paketli)
|kg
|1,45
|1,45
|İrmik (dökme/çuvallı)
|kg
|1,75
|1,75
|Makarna (paketli)
|kg
|1,75
|1,75
|Makarna (dökme)
|kg
|1,36
|1,70
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|20,00
|20,00
|Antep fıstığı (çıtlak/kavlak)
|kg
|27,00
|32,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|29,00
|29,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|56,00
|70,00
|Ayçiçek yağı (rafine)
|kg
|3,77
|4,00
|Biber salçası (acı)
|kg
|6,12
|6,12
|Biber salçası (tatlı)
|kg
|6,12
|6,12
|Kırmızı biber (pul)
|kg
|10,50
|12,00