13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel okullara güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 11:50

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yeni düzenlemeye göre, özel okulların güvenliğini arttırmak amacıyla bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulması zorunluluğu getirildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Öğreti̇m Kurumları Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" hakkında açıklamalarda bulundu.

6764 sayılı Kanun'un ardından Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de revizyona gidildiğini dile getiren Şamlıoğlu, yeni yönetmelikte kanun değişikliğinin yanı sıra sektörün talepleri ve Bakanlığın ihtiyaçlarının da dikkate alındığını ifade etti.

Şamlıoğlu, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hazırladığımız yönetmelik ile özel öğretim sistemimizde oldukça önemli ve köklü değişiklikler öngörüyoruz. Çalışmalarımıza, ceza sisteminde revizyona giden kanun değişikliğini yönetmeliğimize uyarlayarak başladık. Bu çerçevede, idari para cezalarının usul ve esaslarını belirledik, uygulamayı somutlaştırdık.

Benzer şekilde izinsiz eğitim yapılan yerler ile bünyesinde yabancı sermaye bulunan kurucu şirketlere ilişkin yaptırımları kaleme aldık. Diğer yandan sektörden gelen talepleri de değerlendirerek eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verme olanağı getirdik. Böylelikle ekonomik dara düşmüş kurumlarımıza kendilerini toparlamaları için süre vererek kapanmalarının önüne geçmeyi hedefledik."

Yeni düzenleme ile sektörden gelen talepler doğrultusunda, öncesinde sadece hazırlık sınıfı bulunan özel anadolu liseleri için kurum adı olarak verilen "kolej" ibaresini diğer okul türlerinin de kullanabilmesinin önünün açıldığını bildiren Şamlıoğlu, "Özel okullarımızın güvenliğini arttırmak amacıyla bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere en az 15 gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulmasını mecburi tuttuk. Güvenlik kameralarının 1 Ağustos 2017'ye kadar kullanıma hazır hale getirilmesi gerekiyor." dedi.

Şamlıoğlu, "Yeni düzenlemede, Anayasamız başta olmak üzere, taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Milli Eğitim Temel Kanunu'nun bir gereği olarak, kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgilerinin kullanılamayacağını öngördük. Bazı kurum türlerimizde kurucu ve kurucu temsilcisi olmak için mezuniyet ve yıl şartı getirdik. Bu sayede özel öğretim kurumu açmayı sadece ticari bir iş olarak gören zihniyet yapısının ortaya çıkardığı kalite ve nitelik sorununu bertaraf etmeye çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Genel Müdür Şamlıoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından MEB'e devredilen ve yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) veren özel mesleki yeterlilik kurslarına ilişkin düzenlemelerin de yeni yönetmelikte yer aldığını söyledi.

Yeni düzenleme ile özel öğretim kurumunun ortakları arasında yabancı uyruklu ortaklar, bunlar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ya da kişiler bulunduğunun denetleme sonucunda tespiti halinde idari para cezası verilebileceği hükmünün getirildiğine dikkat çeken Şamlıoğlu, kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığını sonlandırmadığının ya da kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edileceğini söyledi.

Şamlıoğlu, yeni mevzuat ile ayrıca en geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kurumları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacağı yönündeki kanun maddesinin de yönetmelikte yer aldığını dile getirdi.

- Engellilerin erişilebilirliği

Genel Müdür Şamlıoğlu, yeni yönetmelikte engellilerin erişebilirliğine ilişkin hükümlerin öngörüldüğünü belirterek, "Bu çerçevede binanın zemin katında bölümleri bulunan özel okullar haricindeki diğer özel öğretim kurumlarımızı, engelliler için ders yapılan bölümler ve diğer ihtiyaçlara ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi halinde asansör ve engelli erişimine ilişkin diğer yükümlülüklerden muaf tuttuk. Yine kurumun kullanmayacağını beyan ettiği ya da henüz hazır olmayan kat veya bölümler için de erişilebilirlik şartlarını kolaylaştırdık." bilgilerini paylaştı.

Şamlıoğlu, özel mesleki ve teknik anadolu liselerinin sağlık alanlarına, 9'uncu sınıfta sürekli, 10'uncu sınıfta ise eylül ayı sonuna kadar diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabileceği hükmünün de getirildiğini bildirdi.

- Özel okullarda üretim yapılabilecek

Kanunla özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde yapılabilmesine imkan tanınan üretim faaliyetinin kapsamını belirlediklerinin altını çizen Şamlıoğlu, "Özel mesleki ve teknik anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilecekler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa bildirecek. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilecek." dedi.

Yeni düzenleme ile okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve uzman öğreticilerin haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere 40 saate kadar ders okutabilmesine imkan verildiğini aktaran Şamlıoğlu, "Açıköğretim kurslarına farklı seviyedeki öğrenci kayıtlarının önlenmesi için bu kurslara kayıt olacak kişilerden açıköğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi istenmesini uygun gördük." dedi.


İLGİLİ HABERLER

Atletler İstanbul'da piste çıkacak
YEREL

ATLETLER İSTANBUL'DA PİSTE ÇIKACAK
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
YEREL

TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR:
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası çekildi
YEREL

ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARININ ATAMA KURASI ÇEKİLDİ
Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı
YEREL

GÜREŞTE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;2017 yılı büyümesinden son derece ümitliyim, Orta Vadeli Program hedeflerimizi tutturma konusunda oldukça olumluyum.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "2017 YILI BÜYÜMESİNDEN SON DERECE ÜMİTLİYİM, ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİMİZİ TUTTURMA KONUSUNDA OLDUKÇA OLUMLUYUM."
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "YARIYIL TATİLİNDE TELAFİ EĞİTİMİ KOYMUYORUZ. TATİL TATİLDİR. ŞUBAT'TAN SONRA OKUL SÜRECİ BAŞLAYACAK. ÖĞRETMENLER O DERS SAATLERİ İÇERİSİNDE O GÜNLERDE KAYIPLARI TELAFİ EDECEKLER."

Bakan Zeybekci AA Editör Masası'na konuk oldu: (1)
YEREL

BAKAN ZEYBEKCİ AA EDİTÖR MASASI'NA KONUK OLDU: (1)
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;Son çeyrekte ihracatın büyümeye katkı verdiğini göreceğiz. İç piyasayla ilgili içerideki tüketimle ilgili de olumlu katkının biraz daha arttığını, kamu yatırımlarıyla ilgili de son çeyrekteki olumlu etkinin biraz daha farklılaşacağını göreceğiz. Bütün bunları aldığımız zaman geçen yılın son çeyrek büyümesi istediğimiz seviyelerde olacaktır.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "SON ÇEYREKTE İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKI VERDİĞİNİ GÖRECEĞİZ. İÇ PİYASAYLA İLGİLİ İÇERİDEKİ TÜKETİMLE İLGİLİ DE OLUMLU KATKININ BİRAZ DAHA ARTTIĞINI, KAMU YATIRIMLARIYLA İLGİLİ DE SON ÇEYREKTEKİ OLUMLU ETKİNİN BİRAZ DAHA FARKLILAŞACAĞINI GÖRECEĞİZ. BÜTÜN BUNLARI ALDIĞIMIZ ZAMAN GEÇEN YILIN SON ÇEYREK BÜYÜMESİ İSTEDİĞİMİZ SEVİYELERDE OLACAKTIR."
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;Türkiye asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyecektir. Şu andaki seviyenin en önemli etkilerinden birisi kurdaki oynaklıktan kaynaklanan geçici durum. Kur bunu bir kere yapar, devamlı böyle enflasyonu tetiklemez. Arttığı anda seviyeyle ilgili bir nokta oluşur, sonra baz etkisini yavaşça kaybeder ve tekrar istediğimiz yere doğru hızlıca gelir.”
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "TÜRKİYE ASLA 2 HANELİ ENFLASYON RAKAMI GÖRMEYECEKTİR. ŞU ANDAKİ SEVİYENİN EN ÖNEMLİ ETKİLERİNDEN BİRİSİ KURDAKİ OYNAKLIKTAN KAYNAKLANAN GEÇİCİ DURUM. KUR BUNU BİR KERE YAPAR, DEVAMLI BÖYLE ENFLASYONU TETİKLEMEZ. ARTTIĞI ANDA SEVİYEYLE İLGİLİ BİR NOKTA OLUŞUR, SONRA BAZ ETKİSİNİ YAVAŞÇA KAYBEDER VE TEKRAR İSTEDİĞİMİZ YERE DOĞRU HIZLICA GELİR.”
Amazon'dan Hindistan'a paspas özrü
YEREL

AMAZON'DAN HİNDİSTAN'A PASPAS ÖZRÜ
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene de değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN 1, 5 VE 9. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ, YENİ HAZIRLANMIŞ MÜFREDATLA EĞİTİME BAŞLAYACAKLAR. DOLAYISIYLA BU SENE VE GELECEK SENE VE SONRAKİ TAKİP EDEN SENE DE DEĞİŞEN MÜFREDATTAN DOLAYI TEOG, YGS VEYA LYS SINAVLARINDA HERHANGİ BİR FARKLILIK OLMAYACAKTIR."
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: &quot;Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Kamuoyunun katkılarını, paydaşlarımızın katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz, bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürütecekler.&quot;
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: "EĞİTİME DAİR GÜNCELLEME, YENİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZIN BİR SONUCU OLARAK TASLAK PROGRAMLARIMIZI ASKIYA ÇIKARIYORUZ. TASLAK PROGRAM GÖRÜŞLERE SUNULMAYA VE GÖRÜŞLER DOĞRULTUSUNDA İYİLEŞTİRMEYE HAZIR HALE GELDİ. KAMUOYUNUN KATKILARINI, PAYDAŞLARIMIZIN KATKILARINI ALACAĞIZ, ORTAK AKLIN SÜZGECİNDEN GEÇİREREK ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖNÜNE GETİRECEĞİZ. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN DE SINIFLARIMIZDA ÖĞRETMENLERİMİZ, BU ÇERÇEVELERE UYGUN OLARAK DERSLERİNİ YÜRÜTECEKLER."

Myanmar'da saldırı: 2 ölü
YEREL

MYANMAR'DA SALDIRI: 2 ÖLÜ
Samsung'un veliahtından Güney Kore liderine suçlama
YEREL

SAMSUNG'UN VELİAHTINDAN GÜNEY KORE LİDERİNE SUÇLAMA
Eximbank'ın sermayesi 10 milyar liraya çıkarılacak
YEREL

EXİMBANK'IN SERMAYESİ 10 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILACAK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.”
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: “ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BU DALGALANMA VE SPEKÜLATİF HAREKETLERDEN ÜMİDİN KESİLMESİYLE TEKRAR TÜRK LİRASININ NORMAL SEYRİNE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ. (TÜRK LİRASININ NEGATİF AYRIŞMASI) BİTER, BİTMEMESİ İÇİN BİR NEDEN YOK.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: &quot;(Döviz kurundaki artış) Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok.&quot;
YEREL

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ: "(DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞ) MERKEZ BANKASINDA TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇİLEN BU SPEKÜLATİF YAKLAŞIMA KARŞI MÜDAHALE EDECEK GÜÇ VARDIR, ENSTRÜMANLAR VARDIR VE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE BUNLARIN GEREĞİNİ YAPABİLECEK DURUMDADIR. BUNUN TÜRKİYE İÇİN BİR RİSK OLUŞTURMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ ÇÜNKÜ GEREKÇESİ YOK."
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
YEREL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Keçiören'deki Halep Evi, savaşın acılarını gözler önüne seriyor
YEREL

KEÇİÖREN'DEKİ HALEP EVİ, SAVAŞIN ACILARINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara'da 2016 yılının en başarılı ilçe başkanı oldu
YEREL

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TUNA, ANKARA'DA 2016 YILININ EN BAŞARILI İLÇE BAŞKANI OLDU
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den ATO'ya ziyaret
YEREL

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN'DEN ATO'YA ZİYARET
Japonya Başbakanı Filipinler gezisini tamamladı
YEREL

JAPONYA BAŞBAKANI FİLİPİNLER GEZİSİNİ TAMAMLADI
&quot;Esnaf sicil affı bekliyor&quot;
YEREL

"ESNAF SİCİL AFFI BEKLİYOR"
Geçen yıl bandrol satışı 400 milyonu aştı
YEREL

GEÇEN YIL BANDROL SATIŞI 400 MİLYONU AŞTI