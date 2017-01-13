Antalya'da "demokrasi nöbeti"ndeki patlama davası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan demokrasi nöbetleri sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar F.U, Y.K, D.E. ve İ.O, patlamadan zarar gören müştekiler, taraf avukatları ve tutuklu yakınları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Y.K, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmedi.

Burdur 58. Piyade Alayında asker olduğunu ve birliğine tesliminden 10 gün sonra yakalandığını belirten Y.K, böyle bir olayın gerçekleştiğini dahi duymadığını savundu.

Y.K, Burdur'daki askeri birliğine teslim olmadan birkaç gün önce Antalya'ya gelerek arkadaşı M.S.U. ile buluştuğunu ve Antalya'da bir süre zaman geçirdikten sonra birliğine gittiğini öne sürdü.

Aranan zanlı M.S.U. ile geçirdiği sürece böyle bir olaydan haberdar olmadığını iddia eden Y.K, "M.S.U. bomba koymamıştır. Birlikte olduğumuz süre zarfında böyle bir olay olmadı. Kendisi böyle bir eyleme kalkışsa dahi müdahale ederdim. Benimle olduğu süre zarfında terör örgütü PKK ile ilgili herhangi bir konuşma yapmadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık İ.O. ise savunmasında, üzerine atılı örgüt üyeliği ve terör örgütü suçlamalarını kabul etmediğini dile getirdi.

Terörist olduğunu düşündüğü hiçbir insanla hiçbir diyaloğunun olmadığını savunan İ.O, "Böyle insanları evimde de barındırmam. Benim patlayan bombayla örgüt üyeliğiyle hiçbir ilgim yoktur, beraatıma karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Patlamada yaralanan Ahmet Özgür de olay günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında bayrak satışı yaptığını anlattı.

"Her zaman satış yaptığım bankta uzun boylu, esmer bir erkek oturuyordu." diyen Özgür, şu bilgileri paylaştı:

"Ben de bankın karşı tarafına geçtim ve beklemeye başladım. Bir süre sonra şahıs kalktı ve ben de adamın kalktığı banka geri gittim bir anda patlama meydana geldi ve yaralandım. Bombayı kimin koyduğunu görmedim, banktan kalkan şahsın elinde ya da üzerinde çanta, poşet yoktu. Patlama bu şahıstan dolayı mı, bu şahsın eylemi sonucunda mı meydana geldi bilmiyorum. Şahsın eşkalini polise vermiştim, bu şahıs huzurda bulunan sanıklardan biri değildi. Olay nedeniyle şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum."

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alınarak, sanıklar F.U. ve D.E'nin tahliyesi, Y.K. ve İ.O'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen demokrasi nöbetinde, 3 Ağustos 2016'da patlama meydana gelmişti. Can kaybının olmadığı olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı.