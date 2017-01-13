13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da "demokrasi nöbeti"ndeki patlama davası

13 Ocak 2017 Cuma, 12:00

ANTALYA (AA) - Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan demokrasi nöbetleri sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar F.U, Y.K, D.E. ve İ.O, patlamadan zarar gören müştekiler, taraf avukatları ve tutuklu yakınları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Y.K, iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmedi.

Burdur 58. Piyade Alayında asker olduğunu ve birliğine tesliminden 10 gün sonra yakalandığını belirten Y.K, böyle bir olayın gerçekleştiğini dahi duymadığını savundu.

Y.K, Burdur'daki askeri birliğine teslim olmadan birkaç gün önce Antalya'ya gelerek arkadaşı M.S.U. ile buluştuğunu ve Antalya'da bir süre zaman geçirdikten sonra birliğine gittiğini öne sürdü.

Aranan zanlı M.S.U. ile geçirdiği sürece böyle bir olaydan haberdar olmadığını iddia eden Y.K, "M.S.U. bomba koymamıştır. Birlikte olduğumuz süre zarfında böyle bir olay olmadı. Kendisi böyle bir eyleme kalkışsa dahi müdahale ederdim. Benimle olduğu süre zarfında terör örgütü PKK ile ilgili herhangi bir konuşma yapmadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık İ.O. ise savunmasında, üzerine atılı örgüt üyeliği ve terör örgütü suçlamalarını kabul etmediğini dile getirdi.

Terörist olduğunu düşündüğü hiçbir insanla hiçbir diyaloğunun olmadığını savunan İ.O, "Böyle insanları evimde de barındırmam. Benim patlayan bombayla örgüt üyeliğiyle hiçbir ilgim yoktur, beraatıma karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Patlamada yaralanan Ahmet Özgür de olay günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında bayrak satışı yaptığını anlattı.

"Her zaman satış yaptığım bankta uzun boylu, esmer bir erkek oturuyordu." diyen Özgür, şu bilgileri paylaştı:

"Ben de bankın karşı tarafına geçtim ve beklemeye başladım. Bir süre sonra şahıs kalktı ve ben de adamın kalktığı banka geri gittim bir anda patlama meydana geldi ve yaralandım. Bombayı kimin koyduğunu görmedim, banktan kalkan şahsın elinde ya da üzerinde çanta, poşet yoktu. Patlama bu şahıstan dolayı mı, bu şahsın eylemi sonucunda mı meydana geldi bilmiyorum. Şahsın eşkalini polise vermiştim, bu şahıs huzurda bulunan sanıklardan biri değildi. Olay nedeniyle şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum."

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alınarak, sanıklar F.U. ve D.E'nin tahliyesi, Y.K. ve İ.O'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda darbe girişimi sonrası gerçekleştirilen demokrasi nöbetinde, 3 Ağustos 2016'da patlama meydana gelmişti. Can kaybının olmadığı olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı'nda okul bahçesinde kar heyecanı
YEREL

KONYAALTI'NDA OKUL BAHÇESİNDE KAR HEYECANI
Antalya'da &quot;pazarcı cinayeti&quot; davası
YEREL

ANTALYA'DA "PAZARCI CİNAYETİ" DAVASI
Kepez Belediyesi sıcak çorba dağıtıyor
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ SICAK ÇORBA DAĞITIYOR
Kepez'de 3. semt konağı yükseliyor
YEREL

KEPEZ'DE 3. SEMT KONAĞI YÜKSELİYOR
Antalya'ya 2 yeni ulaşım hattı
YEREL

ANTALYA'YA 2 YENİ ULAŞIM HATTI
Başkan Uysal'dan engellilere Bocce topu
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN ENGELLİLERE BOCCE TOPU
Gazipaşa Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmaları tamamlandı
YEREL

GAZİPAŞA HACIMUSA ÇAYI'NIN ISLAH ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Döşemealtı, Ataşehir Belediyespor'u konuk ediyor
YEREL

DÖŞEMEALTI, ATAŞEHİR BELEDİYESPOR'U KONUK EDİYOR
Çetin'e yeni yıl hediyesi
YEREL

ÇETİN'E YENİ YIL HEDİYESİ
&quot;Şen Dul&quot; Antalya'da sahnelendi
YEREL

"ŞEN DUL" ANTALYA'DA SAHNELENDİ
Yüz nakli olan Acar’ın yargılandığı cinayet davası
YEREL

YÜZ NAKLİ OLAN ACAR’IN YARGILANDIĞI CİNAYET DAVASI

Başkan Sarıoğlu, kuş ve yaban hayvanlara yem bıraktı
YEREL

BAŞKAN SARIOĞLU, KUŞ VE YABAN HAYVANLARA YEM BIRAKTI
Antalya Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Manavgat 'ta 23 motosiklet 24 araç trafikten men edildi.
YEREL

MANAVGAT 'TA 23 MOTOSİKLET 24 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Korkuteli MYO peyzaj startını verdi
YEREL

KORKUTELİ MYO PEYZAJ STARTINI VERDİ
Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Korkuteli Uzunoluk Deresinde Islah Çalışması başlıyor
YEREL

KORKUTELİ UZUNOLUK DERESİNDE ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLIYOR
Kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve eşi kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN VE EŞİ KURTARILDI
AEDAŞ, öğrencilere 'tasarrufu' anlattı
YEREL

AEDAŞ, ÖĞRENCİLERE 'TASARRUFU' ANLATTI
Antalya Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR KENDİ MOBİLYASINI ÜRETİYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Antalya'da kriterlere uymayan 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı
YEREL

ANTALYA'DA KRİTERLERE UYMAYAN 2 BİN 48 TON KÖMÜR İL DIŞINA ÇIKARILDI
Büyükşehir Belediyesi Mahsur kalan çobanlar kurtardı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAHSUR KALAN ÇOBANLAR KURTARDI
Olcay Şahan, Trabzonspor'da
YEREL

OLCAY ŞAHAN, TRABZONSPOR'DA