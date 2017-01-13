Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası çekildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda çekildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

Buna göre bin 641 istihdam hakkı sahibinden 873'ünün, öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına, 747'sinin hizmetli kadrolarına, 21'inin ise işçi kadrolarına atama teklifleri yapıldı.

Atananların bin 92'si erkek, 549'u ise kadınlardan oluşuyor. İlgililerin Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversite ve belediyeler olmak üzere toplam 130 kamu kurum ve kuruluşuna atama teklifi gerçekleştirildi.

Atama teklif sonuçları, yarın saat 10.00 itibarıyla "www.dpb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. Bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahipleri, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarının ardından kendilerine tebliğde bulunmasını bekleyecek.

