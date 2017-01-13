Kandil'e düzenlenen hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 6 Ocak'ta düzenlenen harekat sonucu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerin de içinde bulunduğu sığınak, silah deposu, savunma mevzisi ve barınak olarak kullanılan 11 hedef imha edilmişti.