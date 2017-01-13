ANTDOB "Üç Renk" balesini sahneleyecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), üç farklı bale eserinden oluşan "Üç Renk" (İç-İn, Arada, Danzon) balesini sahneleyecek.

ANTDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen ve üç farklı baleden oluşan eser, 19 Ocak 2017'de sahneye konulacak.

Dans performansında, dansçıların gerçek hayatları ile dans esnasındaki iç dünyalarını yansıtan balede, libretto ve video tasarımı Çiğdem İnan, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Berk Sarıbay, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.

İç-İn'de Esra Taner, Burak Özbek, Derya Tokgöz, Tolga Burçak, Burcu Bodur, Melda Özkan, Aslı Çiftçioğlu, Sinem Ertan, Bader Çakan, Seda Manaz, Sevgim Aksoy, Elif Burçe Çaltekin ve Bengü Altunkaş sahne alacak.

Maurice Ravel'in müziği ve Deniz Özaydın'ın libretto ve koreografisiyle sahneye konulacak Arada ise iki bölümden oluşuyor ve beş erkek ile bir kadın dansçı rol alıyor. Kadın-erkek ilişkilerini çağdaş bale yaklaşımıyla ele alan özgün eserin, dekor-kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Fuat Gök üstleniyor.

Arturo Marquez'in müziği ve Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisi ile sahnelenecek Danzon balesini de İbrahim Yazıcı yönetecek.

Dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Gülay Korkut ve ışık tasarımını Fuat Gök 'ün üstlendiği eserde, Esra Taner, Tolga Burçak, Seda Manaz, Burak Özbek, Özde Eren, Yağızhan Danış, Selin Berkmen, Evren İskender, Öykü Ertürk ve Okan Ünal yer alacak.