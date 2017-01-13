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KPSS sorularının sızdırılması davası

13 Ocak 2017 Cuma, 12:27

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 62'si tutuklu 100 kişi hakkında açılan dördüncü davanın bugünkü celsesinde tutuklu yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Dün yapılan celsede sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, bugünkü celsede sanık avukatlarının beyanlarını dinledi.

Sanık avukatlarının taleplerini dinleyen heyet, ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Sadık Çınar, Ersoy Akbaş, Emin Aksoy ve İbrahim Bektaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kararın ardından dosya kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 58'e indi.

- İddianame

10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS sorularının sınavdan önce ele geçirilerek, sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ/PDY içinde yer aldıkları kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede şu tespite yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verildiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

- Tekrarlanan sınavla devlet, 9 milyon 111 bin lira zarara uğratıldı

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS Eğitim Bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı.

Sanıklar, "FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

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