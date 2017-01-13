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Trump'ın başkanlık kutlamalarına katılacak ünlü bulunamıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 12:31

ANKARA (AA) - ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelişi adına düzenlenecek geleneksel devir teslim töreni ve kutlamalar için davet edilen birçok ünlü sanatçı bunu geri çevirdi.

Trump'ın başkanlığı için yapılacak töreni düzenleyen komisyonun iletişim direktörü Boris Epshteyn, davet edilen birçok ünlünün katılmayı reddettiğini, törene katılacak ünlü ve sanatçı bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Ancak Epshteyn, "Sonuçta bu bir Woodstock değil." diyerek, ünlü şarkıcıların katılmasının çok da önemli olmadığını savundu.

Amerikan basınındaki haberlerde, başkanlık töreni için Elton John, Bruce Springsteen, Ice-T gibi birçok ünlü sanatçıya davet gönderildiği fakat Trump'ın "aşağılayıcı ve ayrımcı söylemlerinden" dolayı neredeyse tamamının bu daveti reddettiği ifade edildi.

Başkanlık törenini hazırlayan komisyonun direktörü Tom Barrack da daveti reddeden ünlülere tepki gösterdi. Barrack, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Trump'ın ünlüye ihtiyacı yok, istemiyor da. Zaten kendisi en ünlü kişi olarak sahnedeki yerini alacak." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar törene geleceği açıklanan en ünlü şarkıcının bir yetenek yarışmasında ikinci olan 16 yaşındaki opera sanatçısı Jackie Evancho olduğu bildirildi. Bunun yanında bir Mormon orkestrası ve dans grubunun da kutlamalara katılacağı belirtildi.

- Trump'ın davetini reddeden ünlüler

Trump'ın seçim kampanyası boyunca kullandığı söylemleri nedeniyle tepki göstererek kutlamalara katılmayı ve sahne almayı reddeden ünlüler şarkıcılar, oyuncular, televizyon yıldızları gibi birçok kişi bulunuyor.

Bunlar arasında yer alan Meksika kökenli komedi programı sunucusu George Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, törenlere davet edildiğini fakat kabul etmediğini belirtti. Lopez, seçim boyunca Trump'ın Meksikalılara olan tutumunu eleştirmişti.

Daveti geri çevirenlerden biri de Kanadalı şarkıcı Celine Dion oldu. Trump'ın arkadaşı ve Las Vegas'ta otelleri bulunan Steve Wynn, başkanlık törenine Celine Dion'u getirme sözü vermişti fakat sanatçı, kesinlikle katılmayacağını belirtti.

Trump'ın baş danışmanı Kellyanne Conway, bir televizyonda katıldığı canlı yayında ünlü şarkıcılar Justin Timberlake ve Bruno Mars'ı davet etti fakat her ikisi de Conway'in davetine sessiz kaldı.

ABD'nin meşhur rap şarkıcılarından Ice-T, Trump'ın ekibinin kendisini arayarak davet ettiğini ama telefonu kapattığını ve arayan numarayı da engellediğini ifade etti.

Ünlü İngiliz müzisyen Elton John, Kanadalı şarkıcı ve müzik yapımcısı David Foster, üç kadının oluşturduğu country grubu Dixie Chicks, rap şarkıcısı Jay Z gibi daha birçok ünlü de Trump'ın başkanlık kutlamalarına katılmayacaklarını açıkladı.

Ayrıca, geleneksel olarak son 5 başkanlık törenine katılan başkent Washington'daki bazı liseler, bu sene Trump'ın törenine katılmama kararı aldı. Liselerin yöneticileri, kararlarının arkasında Trump'ın söylemleri ve ayrımcı tutumunun olduğunu bildirdi.

- Obama için birçok ünlü gelmişti

ABD Başkanı Barack Obama için iki kez başkan seçildikten sonra düzenlenen kutlamalara birçok ünlü katılmıştı.

Bu ünlüler arasında Beyonce, Jay Z, Maria Carey, Alicia Keys, Maria J Blige, Steve Wonder, Kelly Clarkson, Tom Hanks, Oprah Winfrey, James Taylor, Don King, Dustin Hoffman, Magic Johnson, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, gibi şarkıcı, oyuncu, sporcular yer almıştı.

Obama ve eşi Michelle Obama'nın dansına ünlü pop yıldızı Beyonce şarkılarıyla eşlik etmişti.

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