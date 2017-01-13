Mersin'deki sel

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen yerler arasında olan merkez Akdeniz ilçesinde selin ortaya çıkarttığı tahribatın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle örtü altı üretim yapılan bölgelerdeki dere yataklarını temizleyip, olası bir su baskınına karşı da çamur birikintisiyle daralan yataklarda genişletme çalışmalarını yapıyor.

Sel sularının çekilmesinin hemen ardından çalışmalara başlayan ekipler, Kazanlı bölgesinde dere yatakları ve tarımsal sulama kanallarının temizliğini gerçekleştirdi.

Benzer çalışmalarını son olarak Yenitaşkent bölgesinde yoğunlaştıran ekipler, DSİ Bölge Müdürlüğü ile de işbirliği yapıp, sel sularının taşıdığı ve dere yataklarında daralmaya neden olan balçık zeminler iş makineleri yardımıyla derinleştirilip genişletiliyor.

Dere yatakları böylece olası yeni bir taşkına karşı hazır hale getiriliyor. Yine sel sularının sürüklediği atıklar da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.

- "Dere yataklarını temizliyoruz"

Akdeniz Belediyesi Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yaptığı açıklamada, Mersin'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden birinin Akdeniz olduğunu aktardı.

Bölgede sel felaketinin izlerinin silinmesi için devletin tüm kurumlarının koordineli bir biçimde mesai harcadığını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Her kurum kendi yetki ve sorumluluk çerçevesinde yaşanan tahribatın izlerini silmeye gayret gösteriyor. Belediye olarak bizde bölgemizde sıkıntı yaşanan alanlarda ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanan yoğun yağışın yarattığı taşkınlardan korunmak için dere yataklarını DSİ ekipleriyle birlikte temizliyoruz. Vatandaşlarımız, yapılan çalışmalara ilişkin her türlü dilek ve şikayetlerini teknik hizmet birimlerimizin 238 79 54 ve 238 79 55 numaralı telefonlarına iletebilirler."