Kar erimeleri Meriç'in debisini artırıyor

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EDİRNE (AA) - Kar erimeleri Meriç Nehri'nin debisini artırdı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hem kaynağını aldığı Bulgaristan'da hem de Edirne'deki kar yağışı ve sonrasındaki kar erimeleri, nehrin debisini geçen haftaya göre yüzde 100 artırdı.

Meriç Nehri'nin debisi 6 Ocak'ta Kirişhane İstasyonu'nda 90 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Son ölçümde ise aynı yerde 178 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

DSİ 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı, nehrin havzasındaki ve Edirne'deki kar erimelerinin debiyi etkilediğini söyledi.

Bulgaristan'daki yetkililerle yaptıkları görüşmelerde şu an için taşkın riski bulunmadığını ifade eden Sabancı, "Bulgaristan'ın Arda Barajı'nda boşluklar olduğunu ve yağışın orada kesildiğini öğrendik. Kar erimeleri debiyi etkileyecektir tabi, ancak şu an için bir taşkın riski görünmüyor." dedi.

Meriç Nehri'nin debisinin 1000 metreküp/saniye seviyelerinin üzerine çıkması halinde taşkın için sarı alarm durumuna geçiliyor.