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DSİ Hasankeyf'i yeniden yapılandırıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 12:43

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında Hasankeyf'te yapılacak yeniden yerleşim çalışmalarına ilişkin, "Yapılan proje tarihi, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Proje tamamlandığında bölgedeki turizmin gelişmesine de çok ciddi katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Acu yaptığı yazılı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında devam eden yeniden yerleşim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ilısu Barajı ve HES Projesinin Türkiye'nin 100 yıllık vizyonu içerisinde yer alan dünyanın en büyük su yapılarından birisi olduğunu belirten Acu, aynı zamanda GAP Projesi'nin iki ayağından birini oluşturduğunu bildirdi.

Proje kapsamında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeniden yerleşim çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Acu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihi dokuyu korumak için yapılan çalışmalarda çok hassas davranılmaktadır. Yapılan proje tarihi, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Proje tamamlandığında bölgedeki turizmin gelişmesine de çok ciddi katkılar sağlayacaktır."

- Hasankeyf'te yeniden yerleşim 3 etap halinde yapılıyor

Acu, Hasankeyf yeniden yerleşim projesinin birinci etap işleri kapsamında, Hasankeyf Kaymakamlığı, belediye hizmet binası, ilçe emniyet amirliği, PTT hizmet binası, cami, 58 örnek konut, 24 derslikli ilköğretim okulu, içerisinde 11 işyerinin bulunduğu ticaret merkezi, 500 kişilik arıtma tesisinin tamamlandığını belirtti.

İkinci etapta da 24 derslikli yatılı ilköğretim bölge okulu ve 200 kişilik pansiyonu, Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve uygulama oteli, kültür parkı-müze, 24 derslik lise, 25 yataklı hastane, ilçe jandarma binası, kapalı spor salonu, ilçe kütüphanesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kültürel Yarımada Bağlantı Köprüsü ve 60 konut inşaatının da bitirildiğini belirten Acu, şöyle devam etti:

"Hasankeyf ilçesi 3'üncü etap işleri kapsamında Kültür Aksı Ticaret Merkezi, 320 adet tek katlı müstakil konut, Hasankeyf Mezarlığı ve kaymakamlık konutunun yapım işleri de devam etmektedir. Ayrıca ilave 390 konutun vaziyet planı ve yaklaşık maliyet dosyası hazırlanarak TOKİ Başkanlığına teslim edilmiştir. Diğer taraftan genel altyapı işinin 6 Aralık 2016 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İşin muhtevasında, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, elektrik, telekom altyapı imalatları, peyzaj imalatları, yol imalatları ile kazı ve dolgu imalatları inşaat işleri vardır."

- 2 bin 113 aile konut müracaatında bulundu

Hasankeyf'te hak sahipliği çalışmaları kapsamında da 21 Temmuz 2016'da iskan duyurusu yapıldığını ifade eden Acu, 2 bin 113 ailenin konut, 200 ailenin ise işyeri müracaatlarıyla ilgili incelemenin hak sahipliği komisyonunca yapılacağını aktardı.

Hak sahibi listesine göre ilave yapılacak konut ve işyeri sayısının da DSİ tarafından TOKİ'ye bildirilerek inşaat ihalesinin yapılacağına işaret eden Acu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Batman'ın Çayüstü, Suçeken, Kesmeköprü, Kaşüstü, Işıkveren, İncirli ve Irmak köylerinde fiziksel iskan çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Siirt'in Kurtalan ilçesi Çeltikbaşı köyü ile Merkez Sağlarca ve Demirkaya köylerinde de zemin etüdü, harita ve imar planı çalışmaları için etüt-proje ihalesinin gerçekleştirildiğine değinen Acu, Mardin'de Ilısu köyünün fiziksel iskan talebi sonucunda yer seçimi yapılarak, imar planının hazırlandığını, konutların ise hak sahiplerince yapılacağını vurguladı.

Genel Müdür Acu, Şırnak'ta da Koçtepe köyünde fiziksel iskan çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Baraj altında kalan köy yolları ile yeni yerleşim yerlerine bağlı köy bağlantı yollarına ait projeler DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü denetiminde hazırlanmaktadır. Siirt'te talep edilen 2 adet viyadük uygun görülmemiş olup, onun yerine Eruh ilçesinden yaklaşık 52 kilometre kısaltacak ve viyadüklere göre ise yaklaşık 14 kilometre uzatacak alternatif güzergaha ait projelendirme çalışması yapılmıştır."

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