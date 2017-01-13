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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünce sınav sorularının sızdırılmasına ...
13 Ocak 2017 Cuma, 12:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünce sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulundan izin aldığı belirtildi.