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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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ATO yönetiminden Şimşek'e ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 13:04

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, ziyarette Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan Nefes Kredisi’ne en büyük katkıyı koyan odalardan birinin Ankara Ticaret Odası olduğuna işaret eden Baran, "Üyelerimize 1 milyar liralık bir kredi imkanı sağladık. 20 bin kişiye nefes olacağız." ifadelerini kullandı.

ATO seçimlerinin yaklaşık 10 ay sonra yapılacağına işaret eden Baran, "Seçime kadar çok kısa süremiz var. Bu süreyi iyi değerlendirerek üyelerimize daha fazla yararlı olmak için çalışıyoruz. ATO’nun bilişim altyapısını yeniliyoruz. Bu yenilenmenin ardından ATO, üyelerine dijital ortamda da hizmetin en kalitelisini sunacaktır." görüşüne yer verdi.

Ankara’nın sağlık, kongre ve fuar turizminde ve savunma sanayi alanında gelişmesi için yurt dışına doğrudan uçuşların önemine dikkat çeken Baran, çeşitli sektörlere ilişkin sorunlarını da aktardı.

Şimşek de ATO’nun yeni yönetimine "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

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