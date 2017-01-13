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28. Ankara Uluslararası Film Festivali

13 Ocak 2017 Cuma, 13:07

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ve Halkbank sponsorluğunda düzenlenen "28. Ankara Uluslararası Film Festivali"nin seçici kurulu, Türk sinemasının yeni yaratıcılarına katkıda bulunmak amacıyla senaryo aşamasındaki 2 "ulusal uzun kurmaca" yapıma proje geliştirme desteği verecek.

28. Ankara Uluslararası Film Festival yetkililerince yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl seçici kurul üyelerinin belirleyeceği 2 projeye 30 biner lira maddi destek verilecek. Proje geliştirme desteğine, ilk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenler başvurabilecek.

"Türk sinemasının yeni yaratıcılarına, sinema endüstrisinin gelişimine ve sinemanın sanatsal niteliklerine katkıda bulunmak için senaryo aşamasındaki ulusal uzun kurmaca yapımları destekleme" amacı taşıyan teşvikten yararlanabilmek isteyen ve ön elemeyi geçen projelerin yönetmenleri, 20-30 Nisan'da düzenlenecek festival tarihleri içinde belirlenecek iki gün boyunca seçiciler kurulu ile yüz yüze görüşmeler yapacak.

Böylelikle geliştirme aşamasındaki projelerin sektör profesyonelleriyle buluşması sağlanarak sinemacılara yol haritası çizilecek.

- Son başvuru 24 Şubat'ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde, Halkbank ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin proje geliştirme desteği bölümüne başvurmak isteyen adaylar, yönetmeliğe ve başvuru formuna "www.filmfestankara.org.tr" adresinden ulaşabilecek.

Festivale başvurular ise 24 Şubat'a kadar devam edecek.

- Festivalin toplam katkısı 190 bin liraya ulaşacak

Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da "Ulusal Uzun", "Ulusal Belgesel" ve "Ulusal Kısa" film yarışmaları düzenlenecek, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan yapımlar teşvik edilecek. Uzun, belgesel ve kısa filmlere, toplamda 130 bin lira ödül dağıtılacak.

Proje geliştirme desteğiyle birlikte festivalin Türk sinemasına katkısı bu yıl toplam 190 bin liraya ulaşacak.



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