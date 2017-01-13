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Yayladağı TEKEL kampı taşınıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 13:12
Yayladağı TEKEL kampı taşınıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki TEKEL çadır kentinde kalan Suriyeli sığınmacıların, Altınözü ilçesindeki konteyner kente taşınma işlemleri başladı.

Yaklaşık 2 bin 900 kişinin kaldığı kampa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda minibüs, kamyonet ve kamyon gönderildi.

Çadır numaralarına göre taşınan Suriyelilerin eşyaları kamyonet ve kamyonlara yüklenirken kendileri de minibüslere bindirilerek Boynuyoğun konteyner kentine götürüldü.

İlk gün 110 ailenin taşınacağı kampta, taşınma işlemlerinin 1 hafta kadar süreceği öğrenildi.

Türkiye'de, Suriyeliler için oluşturulan ilk kamp olma özelliği taşıyan çadır kent, yaklaşık 6 yıldır Suriyelileri misafir ediyordu.

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