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Bakan Zeybekci AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

13 Ocak 2017 Cuma, 13:15

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İhracatta yüzde 10'lar seviyesi üzerinde hareketlenme beklediğimiz bir dönemde 2017 yılı büyümesinden son derece ümitliyim." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Zeybekci, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Zeybekci, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından büyüme hesaplama yönteminde revizyona gidildiği hatırlatılarak, Orta Vadeli Program hedeflerinin tutturulup tutturulamayacağının sorulması üzerine, ihracat, iç piyasadaki tüketim ve kamu yatırımlarındaki artışın katkısıyla son çeyrek büyümesinin yüzde 3'ler seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemi, anayasa değişikliği gibi tarihi bir süreçten geçtiğine işaret eden Zeybekci, artık siyasi riskler tehlikesinden kurtulmuş dinamik bir Türkiye'nin getireceği motivasyonun 2017'ye olumlu yansıyacağını ifade etti.

Zeybekci, son 2-3 yıldır özel sektör yatırımlarında büyük oranda erteleme olduğuna dikkati çekerek, otomotiv ve konut alımlarını yatırım aracı olarak gören vatandaşın, diğer tüketim mallarında ise beklemeyi tercih ettiğini anlattı. Bu yıl Türkiye'nin artık ertelemelerden vazgeçeceği, özel sektör yatırımlarında büyük bir hareketlenme olacağı öngörüsünde bulunan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Başlatılan seferberlikle eski günlerdeki gibi ihracatta yüzde 10'lar seviyesi üzerinde hareketlenme beklediğimiz bir dönemde 2017 büyümesinden son derece ümitliyim. Orta Vadeli Program hedeflerimizi tutturma konusunda da oldukça olumluyum. 2018 yılı ise bütün alanlarında rahatladığımız, 'oh' dediğimiz, yeniden coşkulu Türkiye, yeniden gümbür gümbür büyüyen Türkiye, yeniden dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden, Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinden birisi olmak yolunda artık rotamızı yoluna koyduğumuz bir yıl olacaktır."

- "Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi"

Zeybekci, proje bazlı yatırım teşvik sistemine yönelik düzenlemenin kısa süre önce yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bunu dünyada başarılı şekilde uygulayan üç ülkenin Almanya, Japonya ve Kore olduğunu dile getirdi.

Söz konusu uygulamanın, kendi devlerini yaratmak, bölgesinde etkin bir ekonomi olmak, kendi ülkesinin gelecekteki teknolojiyle sürdürülebilir yatırım ve üretim ortamını garanti altına almakla ilgili olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'de bir ilk olacak sistemin çerçevesinin Bakanlar Kurulunca çizileceğini söyledi.

Zeybekci, metalurji, yenilenebilir enerji teknolojileri, sağlık teknolojileri ve ilaç sanayi, ulaştırma, bilişim ve savunma sanayi, tarım teknolojileri gibi sektörlerde uygulanacak modelin dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olacağını vurguladı.

Türkiye'nin bu sistemle kendi devlerini yaratacağını ifade eden Zeybekci, yatırım için gerekli teknoloji ya da teknik personelle ilgili destekler, sigorta primlerinin üstlenilmesi, yatırım tutarı büyük rakamlarda ise faizin karşılanması, yatırımcının biraz desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda yüzde 49'u geçmemek kaydıyla kamu ortaklığı, kamu alım garantisi, o alana sınırlı yatırıma izin verilmesi, haksız rekabetten korunmakla ilgili tedbirlerin alındığı bir yatırım teşvik sisteminin uygulanacağını kaydetti.

Prosedürlerin hızlandırılması açısından Bakanlar Kurulu imzasının büyük rol oynayacağını ifade eden Zeybekci, "Şu anda muhtelif sektörlerde sağlık teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde ve yüksek teknoloji gruplarında başvurular var. Dünyada alanıyla ilgili en üst düzeydeki firmalara da yatırım ortamımızı ve teşvik sistemimizi anlatarak tek tek ulaşacağız. Yatırım teşvik sistemiyle Türkiye'nin kendi devlerini yaratacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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