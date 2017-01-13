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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) Ortadoğu ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere 50 ülkeden 800 kişi katıldı.

BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar yoğun ilgi gördü.

Oda yetkililerinden alınan bilgiye göre, fuara Ortadoğu ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere 50 ülkeden 800 kişi katıldı.

Fuar kapsamında Vişne Caddesi'ndeki üretim tesislerini de ziyaret eden yabancı heyetler, bölgedeki üreticilerle iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran'dan fuara katılan Reza Ahmadi, Bursa'da üretilen ürünlerin çok kaliteli olduğunu belirterek, "Fuardaki ürünleri inceledik. Bunun dışında üretimin merkezi olan Vişne Caddesi'ne de giderek, iş görüşmeleri gerçekleştirdik." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) fuara katılan bir firmanın yetkilisi Bernardita Marinasadriano da Ortadoğu'da 40 mağazalarının bulunduğunu, 0-16 yaş arası tüm bebe ve çocuk ürünlerinin ticaretini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuarda sergilenen ürünlerin yüksek kalitede olduğunu ifade eden Marinasadriano, "Fuar kapsamında verdiğimiz siparişlerle Bursa ile ticarete başladık." diye konuştu.

Yine BAE'den gelen firma sahibi Nasser Akbar Sahranavarad da "Grup olarak 4 farklı markamız var. Türkiye ile ticari ilişkilerimiz mevcut. Buradaki firmaların ürün kalitesi çok iyi ve ürünlerin fiyatları uygun. İnsanlar çok kibar. Bebe-çocuk konfeksiyonu alanında 20 yıldır çalışıyorum. Bursa ile geçen yıl ilk kez ticaret yapmaya başladık. Ticarette odak noktamızı Güney Asya'dan Bursa'ya çevirdik." dedi.

Junioshow'a Rusya'dan katılan Tivikova Elena da fuar organizasyonunun oldukça başarılı olduğunu belirterek, "Bebe-çocuk koleksiyonları sürekli iyileştiriliyor. Fuarda 6 firmaya sipariş yazdırdık. Fuar boyunca yeni siparişler vermeye de devam edeceğiz." dedi.