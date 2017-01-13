13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:29

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na (Junioshow) Ortadoğu ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere 50 ülkeden 800 kişi katıldı.

BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar yoğun ilgi gördü.

Oda yetkililerinden alınan bilgiye göre, fuara Ortadoğu ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere 50 ülkeden 800 kişi katıldı.

Fuar kapsamında Vişne Caddesi'ndeki üretim tesislerini de ziyaret eden yabancı heyetler, bölgedeki üreticilerle iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran'dan fuara katılan Reza Ahmadi, Bursa'da üretilen ürünlerin çok kaliteli olduğunu belirterek, "Fuardaki ürünleri inceledik. Bunun dışında üretimin merkezi olan Vişne Caddesi'ne de giderek, iş görüşmeleri gerçekleştirdik." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) fuara katılan bir firmanın yetkilisi Bernardita Marinasadriano da Ortadoğu'da 40 mağazalarının bulunduğunu, 0-16 yaş arası tüm bebe ve çocuk ürünlerinin ticaretini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuarda sergilenen ürünlerin yüksek kalitede olduğunu ifade eden Marinasadriano, "Fuar kapsamında verdiğimiz siparişlerle Bursa ile ticarete başladık." diye konuştu.

Yine BAE'den gelen firma sahibi Nasser Akbar Sahranavarad da "Grup olarak 4 farklı markamız var. Türkiye ile ticari ilişkilerimiz mevcut. Buradaki firmaların ürün kalitesi çok iyi ve ürünlerin fiyatları uygun. İnsanlar çok kibar. Bebe-çocuk konfeksiyonu alanında 20 yıldır çalışıyorum. Bursa ile geçen yıl ilk kez ticaret yapmaya başladık. Ticarette odak noktamızı Güney Asya'dan Bursa'ya çevirdik." dedi.

Junioshow'a Rusya'dan katılan Tivikova Elena da fuar organizasyonunun oldukça başarılı olduğunu belirterek, "Bebe-çocuk koleksiyonları sürekli iyileştiriliyor. Fuarda 6 firmaya sipariş yazdırdık. Fuar boyunca yeni siparişler vermeye de devam edeceğiz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Çözümün adresi Yıldırım
YEREL

ÇÖZÜMÜN ADRESİ YILDIRIM
Bursa kitapçısı başkentte
YEREL

BURSA KİTAPÇISI BAŞKENTTE
Acemler Kavşağı 10 yıl sonra tamamlanıyor
YEREL

ACEMLER KAVŞAĞI 10 YIL SONRA TAMAMLANIYOR
Karacabey alt yapıda dönüşüme hazırlanıyor
YEREL

KARACABEY ALT YAPIDA DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYOR
Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Öğretim üyeleri &quot;probleme dayalı öğretmeyi&quot; öğrendi
YEREL

ÖĞRETİM ÜYELERİ "PROBLEME DAYALI ÖĞRETMEYİ" ÖĞRENDİ
Bozbey: &quot;Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz&quot;
YEREL

BOZBEY: "TÜRKİYE'DE BİR MODEL OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Uludağ'da kaybolan genç kız kurtarıldı
YEREL

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN GENÇ KIZ KURTARILDI
Bursa'da kapanan 107 mahalle yolu trafiğe açıldı
YEREL

BURSA'DA KAPANAN 107 MAHALLE YOLU TRAFİĞE AÇILDI
Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi
YEREL

POLİSTEN KAÇARKEN ARACIYLA İNŞAATA GİRDİ
Ünlü orkestra şefi Pirolli Bursa'da
YEREL

ÜNLÜ ORKESTRA ŞEFİ PİROLLİ BURSA'DA
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bursaspor-Trabzonspor maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU
Minik kalpler polisin yanında
YEREL

MİNİK KALPLER POLİSİN YANINDA
Karacabey Belediyesi'nden ücretsiz halk otobüsü hizmeti
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ HALK OTOBÜSÜ HİZMETİ
Kırsalda kar temizliği sürüyor
YEREL

KIRSALDA KAR TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Dündar vatandaşları dinledi
YEREL

DÜNDAR VATANDAŞLARI DİNLEDİ
Başkan Bozbey personeli dinledi
YEREL

BAŞKAN BOZBEY PERSONELİ DİNLEDİ
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Polisten yılbaşı tebriği gönderen öğrencilere teşekkür
YEREL

POLİSTEN YILBAŞI TEBRİĞİ GÖNDEREN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR
Çocuk mankenler &quot;Junio Defile&quot; için podyumda
YEREL

ÇOCUK MANKENLER "JUNİO DEFİLE" İÇİN PODYUMDA
Bursa'da lise öğrencilerine sıcak çorba
YEREL

BURSA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÇORBA
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT