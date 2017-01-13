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ÖSYM'nin soru bilgisayarları incelenecek

13 Ocak 2017 Cuma, 13:34

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) ÖSYM'nin sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulundan izin aldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin sınav sorularının önceden ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma yürüten başsavcılık, FETÖ'nün ÖSYM'nin yaptığı son 15 yılın sınav sorularını çaldığını belirledi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görevle savcılar tarafından yürütülen soruşturmalarda, FETÖ'nün soruları nasıl sızdırdığını tespit etmek için Bakanlar Kurulundan izin alındı.

Savcılık, FETÖ üyelerinin soruların yüklendi̇ği̇ bi̇lgi̇sayarlarda arayüz oluşturarak, bu arayüzlerden tanışabilir belleklere yükleyerek sızdırdığını tespi̇t ederken, ÖSYM'nin yaptığı sınav sorularının bulunduğu bilgisayarları son 15 yılda kimlerin kullandığını belirlemek üzere inceleyecek.

- Sınav soruşturmaları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversiteye giriş, kamuya yerleşme ve kamuda yükselmeye ilişkin toplam 20 sınavla ilgili soruşturma yürütüyor. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda görev yapan 8 cumhuriyet savcısı, bu sınavlarda soruların FETÖ/PDY tarafından sızdırılıp sızdırılmadığını ve başka usulsüzlükler yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Başsavcılığın mercek altına aldığı sınavlar şunlar:

- 2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: Başsavcılık, soruların sızdırılmasına ilişkin 230 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ/PDY kurucu, yönetici ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Halen 31 sanık tutuklu yargılanıyor. Ancak sınavda yüksek net yapan diğer adaylara ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

- 2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: Soruşturmayı yürüten savcı, sınav sonuçları ve diğer veriler yönünden durumu şüpheli görülen kişilerin isimlerinin bildirilmesini YÖK Başkanlığından talep etti. Soruşturmanın, buradan gelecek cevaba göre şekilleneceği belirtiliyor.

- 2012 KPSS: Soruşturma geçen yıl açıldı. Soruların sınav öncesinde elde edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada deliller toplanıyor.

- 2012 Adli Yargı Hakim ve Savcı Seçme Sınavı: Soruşturma 2012'de, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın suç duyurusu üzerine açıldı ancak takipsizlikle sonuçlandı. Yeni deliller elde edilmesi üzerine geçen yıl başsavcılık soruşturmayı tekrar açtı. Bilirkişilerin, sınav sorularının önceden sızdırıldığına ilişkin raporu soruşturma dosyasında bulunuyor. ÖSYM ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından değerlendirmede bulunulan 62 şüpheli ve hakkında soruşturma izni verilen 5 ÖSYM görevlisiyle ilgili soruşturma sürüyor.

- 2014 LYS: Bir milyona yakın öğrencinin üniversiteye yerleşmek için girdiği bu sınav da soruşturuluyor. Soruların sınavdan önce elde edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada savcılık delil topluyor.

- Komiser Yardımcılığı Sınavları: 2005-2013 arasında düzenlenen dokuz komiser yardımcılığı sınavının sorularının önceden ele geçirildiği iddiasıyla yapılan ihbarlar üzerine ayrı ayrı soruşturma açıldı.

- 2009 Polis Koleji Sınavı: Sınava giren bir öğrencinin "müşteki" sıfatıyla verdiği ifade üzerine başlatılan sınava giren 907 adayla ilgili delil toplama ve analiz çalışmaları devam ediyor.

- 2012 Polis Akademisi Sınavı: Bilirkişi raporları ve diğer deliller yönünden durumları şüpheli görülen 245 öğrenci, 99 sınav komisyonu üyesi ve 19 kişiyle alakalı delil toplama ve analiz çalışmaları sürdürülüyor.

- 2011 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiası soruşturuluyor.

- 2012 Astsubaylık Sınavı: Bu sınavın sorularının da sınav öncesinde sızdırıldığı iddia ediliyor. Başsavcılık delil topluyor.

- 2010 SHÇEK Müfettiş Yardımcılığı Sınavı: Sınav sorularının önceden elde edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

- 2014 Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakim Adaylığı Sınavı: Başsavcılık, bu sınavda da 47 şüpheli hakkında aynı iddiaları araştırıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünce sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmaları kapsamında, ÖSYM'nin geçen 15 yıldaki sınav sorularının bulunduğu bilgisayarların imajlarını ve bu bilgisayarların log kayıtlarını incelemek üzere Bakanlar Kurulundan izin aldığı belirtildi.
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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ, FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNCE SINAV SORULARININ SIZDIRILMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA, ÖSYM'NİN GEÇEN 15 YILDAKİ SINAV SORULARININ BULUNDUĞU BİLGİSAYARLARIN İMAJLARINI VE BU BİLGİSAYARLARIN LOG KAYITLARINI İNCELEMEK ÜZERE BAKANLAR KURULUNDAN İZİN ALDIĞI BELİRTİLDİ.

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