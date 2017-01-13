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Bakan Yılmaz, yeni müfredat taslağını tanıttı

13 Ocak 2017 Cuma, 13:39
Bakan Yılmaz, yeni müfredat taslağını tanıttı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlığın yeni müfredat çalışmaları kapsamında, 172 sınıf düzeyi için 53 dersin taslak öğretim programının hazırlandığını belirterek, bugünden itibaren taslak programların 10 Şubat Cuma'ya kadar http://mufredat.meb.gov.tr sitesinden askıya çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Yılmaz, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklarını belirterek, "Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'nda "Güncellenen Öğretim Programları"na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyen Yılmaz, eğitim ve öğretimin, "çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen ve bitmeyen bir süreç olduğunu" anlattı.

Herkesin eğitim ve öğretime erişmesini, eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmasını, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum davranışı kazanmasını, öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini istediklerinin altını çizen Yılmaz, "Eğitim balık tutmayı öğretmektir, balık vermekten ziyade." değerlendirmesini yaptı.

Eğitimin insanın kendisini tanımasını sağlamak olduğunu belirten Yılmaz, eğitim ile öğrencinin bilgi düzeyinin artırılmasından ve değerlendirilmesinden ziyade eğitim ile verilen bilginin öğrenci için anlamı olması ve hayatını kolaylaştırması ve iyileştirmesinin amaçlandığını anlattı. Yılmaz, bu durumun eğitim sisteminin sürekli düzenlenmesini, kapsayıcı ve sürdürülebilir müdahalelerle yenilenmesini zorunlu kıldığına işaret eti.

- Taslak programlar askıda

Bakan Yılmaz, bugünden itibaren eğitime dair güncelleme, yenileştirme çalışmalarının bir sonucu olan taslak programların "Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi" başlığıyla "http://mufredat.meb.gov.tr" internet sitesinden askıya çıkardıklarını bildirdi. Bakan Yılmaz, bu site üzerinden görüş ve önerilerin Bakanlığa iletilebileceğini kaydetti.

Programların yenilenmesi için çok çalıştıklarını belirten Yılmaz, Bakanlık personeline teşekkür etti.

Taslak programlar için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığındaki ekibin ve tüm eğitim birimlerinin bir yıla yakın çalışma yürüttüğünü dile getiren Yılmaz, "Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslak program, artık görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Hazırlanan bu programlar, birer taslak, nihai metinler değil. Kamuoyunun, paydaşların katkılarını alacağız, ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında itibaren de sınıflarda öğretmenlerin hazırlanan çerçevelere uygun olarak derslerini yürüteceklerini belirterek, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklar. Dolayısıyla bu sene ve gelecek sene ve sonraki takip eden sene, değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Dolayısıyla onları etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Program geliştirme sürecine, eğitim ihtiyaç analiziyle başlandığını belirten Yılmaz, alan uzmanları ile eğitim bilimleri uzmanlarınca, bu analizden elde edilen veriler kullanılarak, eğitimin ve alanların gerekleri gözetilerek programın geliştirildiğini anlattı.

Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Program geliştirme sürecinin bu aşamasında askıya çıkarıyoruz. Hedefimiz ortak aklı bulmak. Genelde herkes bir şey söyler. İşte bu süreç, söylenmenin sona ermesini, onun yerine programlar ve ders kitaplarıyla ilgili veya ders konularıyla ilgili her ne söylemek istiyorsa şimdi söylesin. Bu genelde söylenir; 'Ya şimdi söyle ya da sus' diye. Tabii biz kimsenin susmasını istemiyoruz ama ne şikayeti varsa neyin nasıl olmasını istiyorsa, işte bu askıya çıkma süreci içerisinde bizlere bildirmesini istiyoruz. Bugünden itibaren bir ay süreyle 10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar öğretmenlerimiz, velilerimiz, 'Eğitim konusunda sözüm, görüşüm var' diyen veya sunmuş olduğu taslakları inceleyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Ayrıca öğretmenlerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza da yazıyla bunları ileteceğiz. Onlar da gerek bu site üzerinden gerekse de e-maille katkılarını sunabileceklerdir.

Bütün halkımızı hiçbir kısıtlama ve yönlendirme olmaksızın görüşlerini bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. İletilen katkıları uzmanlar değerlendirip taslak programlara son halini verecek. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra süreç, programların onaylanması süreci olacaktır. Onaylandıktan sonra da 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kullanılacak eğitim materyallerinin hazırlanmasıyla birlikte bu süreç sona ermiş olacaktır. Eğitimde demokratikleşme deniyor, eğitimde demokratikleşme budur. Eğitimde çok seslilik ve çok görüşlülük işte budur."

- "Kısa bir süre onlar da askıya çıkarılacak"

Eğitimde kitaplarda yer alan bazı konu ya da ifadelerden rahatsızlığın kimi zaman dile getirildiğini aktaran Yılmaz, "İşte şimdi ola ki herkesin kendisini tanımlama hakkı vardır. Bu tanımlama hakkına ters düşen ibareler, metinler, bölümler varsa bizlere iletirlerse bunlar ortadan çıkacaktır." dedi.

Yılmaz, yenilenen eğitim programlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Bunların arasında hayat bilgisi, matematik, Türkçe, bilişim teknolojileri, insan hakları ve yurttaşlık, felsefe, kimya, tarih, biyoloji, coğrafya, matematik, Türk kültür ve medeniyet tarihi, müzik gibi dersler var. 85 düzeyde 19 farklı dersin öğretim programı ilköğretim için, 87 sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programı ise orta öğretim için hazırlandı.

Bunlardan din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ise önümüzdeki dönemde kısa bir süre onlar da askıya çıkarılacak. Ayrıca ortaokul ve orta öğretim düzeyindeki seçmeli derslerin öğretim programlarının geliştirme çalışmaları da devam etmektedir."

(Sürecek)








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