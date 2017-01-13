Cinayet zanlısı teslim oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Su Sporları Derneği Başkanı Okan Sezen'in öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna gelen K.Y, yaşanan tartışma sırasında Okan Sezen'i kendisinin vurduğunu, olayın ardından kaçtığını, çektiği vicdan azabından dolayı geceleri uyuyamaz hale geldiği için teslim olmaya karar verdiğini söyledi.
K.Y. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Boğaz mevkisinde su sporları merkezi nedeniyle 1 Temmuz 2016'da yaşan tartışma sırasında silahla vurularak ağır yaralanan Manavgat Su Sporları Dernek Başkanı Okan Sezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.