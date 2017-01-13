Rauf Denktaş'ın vefatının 5. yılı

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ANKARA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 5'inci yılında andı.

Aksakal, yayımladığı mesajda, Denktaş'ın "Tam bağımsız Türkiye'nin Akdeniz'deki kalesi, "Kıbrıslı soydaşların efsane lideri", "Kıbrıs davasının 'Toros'u" olduğunu belirtti.

"Büyük devlet adamı, KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Denktaş'ı ölümünün 5'inci yılında saygıyla anıyorum" ifadesini kullanan Aksakal, Denktaş'ın DSP var oldukça minnetle ve şükranla yad edileceğini vurguladı. Aksakal, "DSP var oldukça hiçbir güç Kıbrıslı kardeşlerimize yeniden mezalim yaşatamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, Denktaş'ın vefatından önce Kuzey Kıbrıs halkına hitaben söylediği şu sözleri hatırlattı:

"Kimse 'Sen şuraya git, buralar senin' diyemez. Kimseye böyle bir hak tanımayacağız, tanımıyoruz. Kendinizden emin olunuz. Anavatana güveniniz, Anavatanın bir ağacının yaprağına bile zarar gelmemesi için titiz davranınız, duygulu davranınız. Anavatana gelecek her zarar, biliniz ki on misli ile belki de yüz misli ile bize de zarar verecektir. Hepinizin de bu düşüncelerle bu yola devam etmesini temenni ederim. Bu bağımsızlık yoludur, egemenlik yoludur, vatan yoludur, devlet yoludur, Türklük yoludur, Türkiye yoludur."