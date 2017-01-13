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Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması

13 Ocak 2017 Cuma, 13:49
Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli düzenlenen ve 3 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i adliye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkez, Çarşamba ve Terme ilçeleri ile Ankara ve Kırklareli'de belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden A.E, C.G, M.E, İ.E. ve A.R.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, "himmet" adı altında maddi destekte bulundukları, toplantılara katıldıkları ve Bank Asya'daki hesaplarında dikkati çekici hareketler izlendiği iddia edildi.

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