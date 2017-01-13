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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. ...
13 Ocak 2017 Cuma, 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten. "