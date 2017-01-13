13 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. ...

13 Ocak 2017 Cuma, 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten. "

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ANNAN PLANI'NIN ARTIK GEÇERLİLİĞİ YOK. ŞİMDİ YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİDİR. BİRE DÖRT, YANİ BİR DÖNEM KUZEY KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ BAŞKANLIK YAPACAK, 4 DÖNEM GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ BAŞKANLIK YAPACAK, BÖYLE BİR ŞEY DE OLAMAZ. BUNU DAHA ÖNCE DE KONUŞMUŞTUK; 1'E 2, BİR DÖNEM KUZEY KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ LİDERLİĞİ ALACAK, İKİ DÖNEM GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ YÖNETİMİ ALACAK. ADİL OLAN BUDUR. YANİ BİZ ORADA ADİL, KAPSAYICI BİR BARIŞ İSTİYORSAK ÖLÇÜSÜ BUDUR. 'BUNUN DIŞINDA BİZDEN KİMSE BİR ŞEY BEKLEMESİN' DEDİK, BUNU YETKİLİLERİNE SÖYLEDİK."

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