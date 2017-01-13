Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ortak gümrük komitesi mutabakat zaptı imzalanmasının iki ülke için de faydalı olacağını belirterek, "Bu mutabakat zaptının hayata geçmesi noktasındaki iradelerimiz inşallah bugün ortaya çıkar." dedi.

Tüfenkci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve heyetiyle bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, karşılıklı ziyaretlerin ve eskiden beri dostane bir şekilde yürütülen ilişkilerin ete kemiğe bürünmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Ortak gümrük komitesi mutabakat zaptının imzalanmasının iki ülke için de faydalı olacağına işaret eden Tüfenkci, "Bu mutabakat zaptının hayata geçmesi noktasındaki iradelerimiz inşallah bugün ortaya çıkar. Yine tüketicinin korunmasına yönelik iş birliği protokolü ile esnaf ve sanatkarlara yönelik iş birliği protokolünün de hayata geçmesi bizlerin arzusu. Bunu da inşallah kısa zamanda hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Atun da bakanlıklar arasında son yıllarda çok yakın ve önemli iş birliği süreçleri yaşadıklarını belirterek, "Gümrükler arasındaki iş birliği anlaşması, tüketici hakları arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımı, esnaf ve sanatkarımızın Türkiye'de bulunan imkanlardan faydalanması ve Türkiye'deki uygulamaların KKTC'ye taşınması konusunda bize çok ciddi katkılarınız olmuştur." ifadesini kullandı.