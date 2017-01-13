"Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi" tanıtım toplantısı

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BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz, "Öncelikle vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven, milli, manevi ve insani değerlerine sahip, sevgiyi, hoşgörüyü kardeşliği, güzellikleri yüreğinde taşıyan, hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir nesil yetiştirmek zorundayız." dedi.

Batman Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Deniz, toplantıda yaptığı konuşmada, bilgiye sahip ülkelerin diğerlerine hükmettiği, acımasız rekabetin olduğu bir çağda yaşadıklarını söyledi.

"İkra ile ilk ayet olan 'Oku' diyen bir dinin mensuplarıyız. 'İlim Müslüman'ın yitik malıdır, nerede bulursa almalı' diyen bir peygamberin ümmetiyiz." diyen Deniz, ne tür saldırılar altında kaldıklarını gördüklerini, 15 Temmuz'un bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Bu ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını istemeyen, dışarıdan destekli içeride de piyonları olan gruplar bulunduğuna işaret eden Deniz, onun için hep beraber bir seferberliğe ihtiyaçları olduğunu aktardı. Deniz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Çanakkale'de kurtuluş mücadelesinde nasıl bir ve bütün olarak bir seferberlikle bunların üstesinden geldiysek bugün de buna ihtiyacımız var.' Her alanda buna ihtiyaç var ama eğitim alanında çok daha fazla ihtiyaç vardır. Bu asıl millet her şeyin iyisine ve güzeline layık. Yoksa bu coğrafyada bize huzur yok. Bu coğrafyada bizi rahatsız edecekler. Açık açık söylüyorlar, yazıyorlar. Üzerimize üzerimize geliyorlar. Ekonomik olarak da saldırıyorlar. Bunu ancak iyi bir eğitim, üretimle, katma değeri yüksek ürünlerle, ihracat rakamlarımız arttırarak yapabiliriz."

Türkiye'nin önüne bir hedef konulduğunu anımsatan Deniz, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin birilerini rahatsız ettiğini, bunun açık ve net olduğunu bildirdi.

"Gelin hep beraber tek enstrümanımız eğitim olsun. Öncelikle vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven, milli, manevi ve insani değerlerine sahip, sevgiyi, hoşgörüyü kardeşliği, güzellikleri yüreğinde taşıyan, hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir nesil yetiştirmek zorundayız." diyen Deniz, birlik ve kucaklaşmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Herkesin 15 Temmuz'da meydanlarda tankların üzerine çıkarak ölümü göze alarak birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu gösterdiğini anlatan Deniz, "Demek ki bunun üzerine daha çok şeyler koyacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında Batman Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, kaymakamlar, kurum müdürleri ile öğretmenler katıldı.