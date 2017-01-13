SDÜ'deki yabancı öğrenciler dolar bozdurdu

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ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu lisans ve yüksek lisans öğrencileri, Türk lirasına destek olmak amacıyla 70 bin dolar bozdurdu.

Türkmenistan'dan 5 yıl önce Isparta'ya gelen İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Rustem Cumabayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dolar bozdurduklarını söyledi.

Cumabayev, Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını belirterek, herkesin birlik ve beraberlik içerisinde oyunu bozacağına inandığını vurguladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve ikinci vatanı olarak gördüğünü ifade eden Cumabayev, "Türkiye'yi ekonomik olarak dize getirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bizim de bu mücadele bir katkımız olsun istedik." dedi.

İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimi alan Iraklı Jaten Raoof da 3 bin dolar bozdurduğunu, çok sevdiği ve mutlu olduğu Türkiye'nin gelecekte iyi yerlerde bulunmasının en büyük dileği olduğunu anlattı.

SDÜ PANGEA Uluslararası Öğrenci Kulubü Akademik Danışmanı İlker Özçelik de Türkiye'nin ekonomik bir saldırı altında olduğuna dikkati çekerek, 15 Temmuz'da planlarını gerçekleştiremeyen küresel güçlerin, bu saldırının bir parçası olarak ekonomik algı manipülasyonlarıyla ülke üzerinde bir oyun oynadığına işaret etti.

Açıklamaların ardından yabancı öğrenciler, şehir merkezindeki bir döviz bürosunda 70 bin dolar bozdurdu.