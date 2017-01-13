Kocaeli'de hafif ticari araç eve çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı evin duvarını yıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çınarlı Mahallesi'nde V.B. idaresindeki 41 BD 168 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı binaya çarptı.
Kazada, giriş katında yaşayan İsmail Kırtay ile Firusar Kırtay çifti, yıkılan duvarın altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan çift ve sürücü V.B. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.