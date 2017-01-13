CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Genel Kurulda görüşülen anayasa değişiklik teklifiyle Meclisin 360 oyla kendini fesih edeceğini, ancak cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gönderilmesi için daha yüksek sayıda oy gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı tek başına hem de hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i fesih edebilecek. Meclis’in feshine 360 oy yeterken, cumhurbaşkanı için 400 oy gerekecek. Bu kadar büyük koruma kalkanının gerekçesi nedir? Bu büyük bir korkunun eseridir." ifadelerini kullandı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada TBMM'deki görüşmelerde Anayasa ve TBMM İçtüzük'ün ihlal edildiğini öne sürdü. Anayasaların temelinde "hakların güvence altına alınmasının bulunduğunu" vurgulayan Budak, hakların güvencede olmasını sağlayacak unsurun da kuvvetler ayrılığı olduğunu belirtti.

Bugün, "kuvvetler ayrılığı" yerine, "kuvvetler birliği" esasına geçildiğini savunan Budak, "Yasama, yargı, yürütme arasındaki güç dengesi orantısız şekilde partili cumhurbaşkanı lehinde bozuluyor. Böyle bir rejim değişikliğinden sonra kimsenin hakkı güvence altında olamaz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti sözcülerinin, "cumhurbaşkanına yargılama yolu açılıyor" gibi ifadelerle "sınırsız yetkiler verilen partili cumhurbaşkanı için çok güçlü bir koruma kalkanı oluşturduğunu" savunan Budak, şöyle devam etti:

"Güçler ayrılığının temel felsefesinde, yasama, yargı ve yürütmenin, birbirini denetleyebilmesi, birinin diğerinden üstün olmaması esası vardır. AKP'nin teklifinde, yürütmenin başı cumhurbaşkanı olağanüstü güçlerle donatılıyor. Cumhurbaşkanına kararname ile yasama yetkisi veriliyor. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin neredeyse tamamını atama yetkisi veriliyor. Peki, bu kadar geniş yetkili kişinin denetimi nasıl olacak? Yüce Divan'a sevk için 400 oy gerekecek. TBMM 360 oyla kendini fesih ederken, aynı TBMM, 360 oyla cumhurbaşkanını hem de kendisinin seçtiği üyelerden oluşan Yüce Divan'a gönderemeyecek. Ama cumhurbaşkanı tek başına hem de hiçbir gerekçe göstermeden Meclis'i fesih edebilecek. Meclis’in feshine 360 oy yeterken, cumhurbaşkanı için 400 oy gerekecek. Bu kadar büyük koruma kalkanının gerekçesi nedir? Bu büyük bir korkunun eseridir. Milletimiz, Gazi Meclisine sahip çıkacak, denetimsiz cumhurbaşkanına geçit vermeyecektir."