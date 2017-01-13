Adana'daki FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili tutuklu bulunan 5 eski subayın yargılandıkları davada, cumhuriyet savcısı mahkemeye mütalaasını sundu.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ve eski Üsteğmen Hasan Şahna ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, araştırılacak başka husus kalmadığını belirterek, görevli cumhuriyet savcısına mütalaa için söz verdi. Savcı, mütalaasında FETÖ/PDY ile ilgili bilgilendirme raporuna da yer verdiğini ifade etti.

Savcı, tüm sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mütalaa veren savcı, sanıkların üzerine atılı diğer suçların TCK'nın ilgili maddesinde yer alan suç içerisinde eridiğini vurgulayarak, iddianamede talep edilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet yerine bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları gerektiğini savundu.



Savcı, sanıklardan eski Üsteğmen Hasan Şahna'nın ayrıca İncirlik Hava Üssü nizamiyesi girişinde darbe girişimi için önlem alan bir polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 2, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 3 yıl olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve karar duruşmasının 20 Ocak'ta görülmesine karar verdi. Heyet, sanık avukatlarının da savunmalarını duruşmadan bir gün önce yazılı olarak mahkemeye iletmesini kararlaştırdı.

Sanıklar hakkında belirtilen suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

