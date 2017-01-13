Gaziantep'te kültür sanat

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Devlet Tiyatrosu (GDT), kara mizah türündeki oyunlarından "Ölüm Yakalar" oyununu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Jean McConnell ile Miles Tripp'in yazdığı oyunda, evli bir çift olan Philippe ve Helen ile arkadaşları Halk ile Foster'in hafta sonları düzenli yaptıkları kampta başlarına gelen talihsiz olaylar anlatılıyor. Kendi adaletlerini sağlamaya çalışan dört arkadaşın çırpınışı, yaşadıkları kara komedi olarak anlatılıyor.

İbrahim Kendirci'nin yönettiği ve oynadığı gösteride, Çiğdem Batur, Sertan Erkaçan ve Hüseyin Sevimli rol alıyor.

Oyun, 15 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.