Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır kuyruğu

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EDİRNE (AA) - Bulgaristan'ın olumsuz hava koşulları nedeniyle ortalamanın altında tır kabul etmesi, Kapıkule'de 23, Hamzabeyli'de 9 kilometrelik tır kuyruğuna neden oldu.

Bulgaristan tarafının ülkede etkili olan kar yağışını gerekçe göstererek trafikte aksamaya neden olmamak için tır alımını birkaç gün yavaş yürütmesi, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğu artırdı.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 23, Hamzabeyli'de 9 kilometreye ulaştı.

Yurt dışına çıkış yapmak için 50 saattir sırada beklediğini belirten tır şoförü Ali Oğuz, olumsuz hava koşullarının kendilerini zorladığını söyledi.

Oğuz, ''Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Sorduklarında 'şoförün çilesi' diyoruz. Şu anda beklemedeyiz. Gelen arkadaşlar yolun açık olduğunu söylüyor, ancak Bulgar gümrüğünün çalışmadığını söylüyorlar. Isınmak için çay içiyoruz. 50 saattir kuyrukta bekliyorum.'' dedi.

Tır sürücüsü Yalçın Altın ise "Bu kuyruklar sadece bizi etkilemiyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de zarar. İhracat yavaşlıyor. Bu kuyruklarla her zaman karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.







