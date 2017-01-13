Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kaçak işletilen bir tabanca imalathanesi ve 7 eve düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma el yapımı 16 tabanca, mermi, şarjör ve tabanca yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Kentte son dönemlerde silahla yaralama olaylarında kullanıldığı tespit edilen ve kurusıkı diye bilinen ses tabancasından bozma tabancalar üzerinde araştırma yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bu silahların nerede yapıldığına dair detaylı çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde H.C.J, C.B, A.E, S.Ş, B.Ö. ve F.Ö'nün silahların yapımı ve piyasaya satışıyla alakalı olduklarını tespit eden ekipler, şüphelilerin yaşadığı tespit edilen Azmimilli, Körpeşler, Kültür, Çay, Kiremitocağı ve Fatih mahallerindeki 7 ev ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, 6 kuruluma hazır tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca namlusu, şarjör, 21 mermi, av tüfeği fişeği ve iş yerinde silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C.J, C.B, A.E, S.Ş, B.Ö. ve F.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



